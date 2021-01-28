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"Аэрофлот" отменяет регулярные рейсы в Бишкек и Ош

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- Екатерина Улитина
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С 28 марта по 30 апреля "Аэрофлот" отменяет рейсы из Москвы в более чем 80 городов, в том числе в Бишкек и Ош. Сообщение об этом размещено на сайте компании.

Аэрофлот вносит изменения в программу полётов регулярных международных рейсов в связи с продолжением действия ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19).

Программа полетов утверждена на период с 28 марта по 30 апреля.

Пассажирам отменённых рейсов, которые приобрели билеты по перечисленным направлениям на сайте авиакомпании или в контакт-центре, возврат денежных средств за авиабилеты будет осуществлён автоматически в соответствии с формой оплаты и действующими правилами. Пассажирам, приобретавшим авиабилеты в офисах продаж Аэрофлота или в агентствах, по вопросам возврата необходимо обратиться по месту их приобретения.


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URL: https://www.vb.kg/396671
Теги:
авиация, Москва, Кыргызстан, самолеты
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