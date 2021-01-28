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Президент Жапаров о внешней политике: Мы не сойдем с пути многовекторности

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- Мария Стрельцова
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Президент Садыр Жапаров в своей инаугурационной речи рассказал о внешнеполитических ориентирах. Он высказался за широкое сотрудничество, принцип добрососедства.

"Мы не сойдем с пути многовекторности", - сказал глава государства.

Президент Кыргызстана поблагодарил братскую Россию, "за протянутую руку помощи в трудные моменты и искреннее беспокойство за нашу страну". По его словам, Россия остается стратегическим партнером, главным союзником.

Он так же сказал об Узбекистане и Казахстане. "У нас у всех одни корни, одна история, одна судьба, поэтому и дальше будет укрепляться сотрудничество во всех областях", - отметил Жапаров.

При этом он отметил, что наряду со странами Центральной Азии особое место уделяется Турции, упомянул также и о "великом соседе Китае. "Мы верим, что Китай продолжит положительное влияние на страны ЦА, в том числе на Кыргызстан", - заявил президент.

По его словам, Кыргызстан будет стремиться к сотрудничеству с Америкой, странами Европы и Азии, а также продолжит работу со всеми международными организациями и объединениями.


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URL: https://www.vb.kg/396677
Теги:
Казахстан, Россия, США, Турция, Узбекистан, Садыр Жапаров
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