Для граждан Кыргызстана порядок въезда в Россию не изменится

Для граждан Кыргызстана процедура пересечения границ с Россией не изменится. Об этом VB.KG сообщили в посольстве России в Кыргызстане.

Распоряжение правительства РФ о порядке въезда граждан ЕАЭС в Россию касается граждан, которые заезжают на территорию РФ через аэропорты в Армении и Беларуси. Порядок пересечения границы в других государствах ЕАЭС не изменится.

Кроме того, относительно информации представительства "Аэрофлот", действующий график полетов из Кыргызстана в Россию не претерпит изменений.

В настоящее время выполняется один регулярный рейс по маршруту Бишкек-Москва по пятницам, а также ряд других чартерных рейсов, которыми могут вылететь граждане России и Кыргызстана при наличии оснований.

Напомним, накануне "Аэрофлот" сообщил, что с 28 марта по 30 апреля отменены рейсы по маршрутам из Москвы в Бишкек и Ош.