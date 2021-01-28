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Для граждан Кыргызстана порядок въезда в Россию не изменится

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- Екатерина Улитина
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Для граждан Кыргызстана процедура пересечения границ с Россией не изменится. Об этом VB.KG сообщили в посольстве России в Кыргызстане.

Распоряжение правительства РФ о порядке въезда граждан ЕАЭС в Россию касается граждан, которые заезжают на территорию РФ через аэропорты в Армении и Беларуси. Порядок пересечения границы в других государствах ЕАЭС не изменится.

Кроме того, относительно информации представительства "Аэрофлот", действующий график полетов из Кыргызстана в Россию не претерпит изменений.

В настоящее время выполняется один регулярный рейс по маршруту Бишкек-Москва по пятницам, а также ряд других чартерных рейсов, которыми могут вылететь граждане России и Кыргызстана при наличии оснований.

Напомним, накануне "Аэрофлот" сообщил, что с 28 марта по 30 апреля отменены рейсы по маршрутам из Москвы в Бишкек и Ош.


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URL: https://www.vb.kg/396681
Теги:
граница, Россия, Кыргызстан, самолеты
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