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Работающие таксистами и курьерами в РФ мигранты получат вакцину от COVID-19

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Иностранцы, которые работают в службах такси и доставки, смогут получить бесплатную прививку от COVID-19. Такую информацию разместил в своем Telegram-канале Департамент транспорта Москвы.

Городские власти отмечают, что те, кто работает в курьерских службах и в такси, контактируют с большим количеством людей. Они сами подвергаются опасности заразиться вирусом и могут стать его распространителями. Поэтому работники этих сфер одними из первых получат прививки. После запроса компаний муниципалитет согласился, что вакцинация должна распространяться не только на россиян, но и на иностранных граждан, у которых нет полиса ОМС. Московские чиновники уже пригласили всех сотрудников служб такси и доставки на пункты вакцинации.

Отметим, в России с прошлой недели началась массовая вакцинация населения от коронавируса. Получить вакцину могут лишь граждане, у которых есть полис ОМС, однако трудовым мигрантам подобный документ не выдается. Вакцинироваться на платной основе мигранты тоже не могут, так как такой услуги пока не существует. Вместе с тем немало иностранцев работают таксистами и курьерами.

Пока решение о бесплатной вакцинации для мигрантов приняли только власти Москвы. Оно не распространяется на другие города.

Источник: media-mig.ru


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URL: https://www.vb.kg/396683
Теги:
вакцина, миграция, Россия, такси, коронавирус
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