Радио "Азаттык" выставило президента в неприглядном свете? (видео)

Сегодня, 28 января, во время прямой трансляции инаугурации президента Садыра Жапарова радио "Азаттык" в эфире неожиданно прозвучал резкий и громкий смех.

Пользователи интернета в соцсетях высказались, что таким образом издание специально выставило выступление главы государства в неприглядном свете.

Само же СМИ поспешило извиниться перед зрителями за "технический сбой, случившийся во время показа в прямом эфире церемонии инаугурации президента".

"Причиной сбоя стала ошибка технического сотрудника, публиковавшего прямой эфир на социальной платформе, иначе говоря, причиной послужило то, что во время эфира были открыты другие интернет-страницы. За эту ошибку выговор получили двое сотрудников", - говорится в сообщении "Азаттыка".