Курировать привлечение инвестиций будет президент - предложение депутатов

Заниматься привлечением и защитой инвестиций в Кыргызстане будет президент. С такой инициативой выступили депутаты ЖК Искандер Гайпкулов и Нурбек Сыдыгалиев. Законопроект размещен для общественного обсуждения.

"В настоящее время Агентство по продвижению и защите инвестиций Кыргызской Республики, образованный при Правительстве не дало ожидаемых результатов и не смогло принять необходимых действенных мер по улучшению инвестиционной привлекательности страны", - считают авторы законопроекта.

Они отмечают, что новый госорган должен быть наделен полномочиями для защиты и продвижения инвестиций и быть подотчетным главе государства - президенту.

Авторы законопроекта перечислили функции нового органа по привлечению инвестиций: