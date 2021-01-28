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Курировать привлечение инвестиций будет президент - предложение депутатов

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- Екатерина Улитина
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Заниматься привлечением и защитой инвестиций в Кыргызстане будет президент. С такой инициативой выступили депутаты ЖК Искандер Гайпкулов и Нурбек Сыдыгалиев. Законопроект размещен для общественного обсуждения.

"В настоящее время Агентство по продвижению и защите инвестиций Кыргызской Республики, образованный при Правительстве не дало ожидаемых результатов и не смогло принять необходимых действенных мер по улучшению инвестиционной привлекательности страны", - считают авторы законопроекта.

Они отмечают, что новый госорган должен быть наделен полномочиями для защиты и продвижения инвестиций и быть подотчетным главе государства - президенту.

Авторы законопроекта перечислили функции нового органа по привлечению инвестиций:

  1. решение вопросов по привлечению инвестиций в страну;
  2. поддержка инвесторов в сфере преодоления административных препон;
  3. совершенствование таможенного, налогового и административного законодательства;
  4. разработка инструментов повышения привлекательности бизнес-проектов КР для инвестирования средств в страну.


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URL: https://www.vb.kg/396689
Теги:
инвестиции, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Депутат
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