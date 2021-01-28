Маршрутным такси в Бишкеке на время могут снизить налоги

Компаниям, которые осуществляют пассажирские перевозки в Бишкеке на время могут снизить налоговые и социальные отчисления. Об этом сообщает пресс-служба мэрии по итогам встречи начальника управления городского транспорта Таалайбека Акматбаева с руководителями частных фирм-перевозчиков.

На встрече приняли участие представители налоговой службы и социального фонда.

"Обсуждена возможность временного снижения размера ежемесячных налоговых и социальных отчислений. Напомним, что на встречах и.о.мэра Балбака Тулобаева с представителями компаний-перевозчиков, был поднят вопрос поддержки водителей, которым нелегко выплачивать обязательные ежемесячные взносы, в связи с трудностями в эпоху пандемии КОВИД-19. Данный вопрос будет рассмотрен в рамках правового поля", - говорится в сообщении мэрии Бишкека.

Также на встрече был избран представитель компаний перевозчиков, который станет советником мэра по развитию общественного транспорта. Им стал директор ОсОО "Батыр Хан Мурагер" Юрий Петров.

Отметим, частные компании-перевозчики занимают в Бишкеке нишу маршрутных такси. Ранее часть из них заявили о забостовке из-за низких тарифов на проезд. После переговоров, и.о. мэра Балбак Тулобаев заявил, что начал процедуру повышения тарифа на проезд в маршрутках с 10 до 15 сомов. Водители маршруток попросили поднять оплату до 20 сомов.