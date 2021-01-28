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В Великобритании назвали особенность нового штамма Covid-19

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Люди, заражённые "британским" штаммом коронавируса, реже теряют обоняние и вкус, сообщает Daily Mail со ссылкой на отчёт Национальной статистической службы Великобритании (ONS).

По данным отчёта, лишь 19% заражённых новым типом Covid-19 пожаловались на невозможность чувствовать запахи и вкусы. В то же время отмечается, что люди с новым штаммом чаще жалуются на появление симптомов коронавируса. Так 53% заразившихся сообщили о таких симптомах как кашель, усталость, боли в мышцах и лихорадка.

Исследование не выявило значительной разницы в количестве людей, испытывающих одышку, тошноту, рвоту или головные боли, между теми, у кого зарегистрирован новый штамм, и теми, у кого обнаружен ранее известный вид коронавируса.

Согласно данным тестирования, "британский" штамм коронавируса в настоящее время составляет около 60% всех случаев заболевания в Англии.

На прошлой неделе премьер Великобритании заявил, что новый штамм Covid-19, который впервые выявили в стране месяц назад, может быть более смертоносным, чем ранее известный.

Число жертв пандемии в Великобритании превысило 100 000 человек. Смертность в стране с января по ноябрь 2020 года стала рекордной за последние 10 лет.

Источник: informburo.kz


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URL: https://www.vb.kg/396694
Теги:
Великобритания, коронавирус
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