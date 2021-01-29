Военнослужащий задержан за организацию канала сбыта наркотиков

Военнослужащий задержан по подозрению в организации канала сбыта наркотических средств в Ошской и Чуйской области. Об этом сообщает Служба по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

"Оперативно-следственные мероприятия проводились сразу по нескольким адресам на территории г. Ош, где в результате которых установлено, что сотрудник одной из войсковых частей организовал канал сбыта наркотиков", - говорится в сообщении ведомства.

27 января в Оше при сбыте наркотических средств растительного происхождения с поличным задержан гражданин А. уулу Н. 1991 года рождения. Согласно заключению судебно-химической экспертизы изъятое вещество является наркотическим средством "гашиш" весом 7 грамм.

"Кроме этого установлена причастность задержанного лица к распространению наркотиков на территории Ошской и Чуйской областей, в том числе среди осужденных, отбывающих наказание в учреждениях уголовно-исполнительной системы", - сообщает ведомство.

Сейчас продолжается досудебное расследование, устанавливаются другие лица, причастные к данному преступлению.