Мухаммедкалый Абылгазиев и Курсан Асанов останутся под стражей до 26 марта

Задержанные бывший замглавы МВД Курсан Асанов и экс-премьер-министр КР Мухаммедкалый Абылгазиев останутся под стражей до 26 марта. Соответствующие решения принял накануне Первомайский районный суд Бишкека.

Так, постановлением Первомайского районного суда г. Бишкек от 28 января в отношении подозреваемого Асанова К.С. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок досудебного производства, то есть до 26 марта 2021 года, с содержанием в учреждении №21 ГСИН при ПКР (Бишкекский СИЗО-1).

- постановлением Первомайского районного суда г. Бишкек от 28 января в отношении подозреваемого Абылгазиева М. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 26 марта 2021 года, с содержанием в СИЗО ГКНБ КР.

Напомним, экс-премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев был задержан по подозрению в незаконном обогащении. А бывший замминистра внутренних дел Курсан Асанов обвиняется в захвате здания МВД 6 октября.