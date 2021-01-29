В Ошской области убит милиционер. Его избили арматурой и выбросили в реку

В Ошской области убит участковый уполномоченный милиции ОВД Алайского района Э.Н. Об этом сообщили в УВД области.

Тело мужчины со следами насилия и травмами было найдено в реке Гульча в селе Кыркол 28 января. В ходе следствия выяснилось, что убитый - сотрудник милиционер, который служит в Алайском районе. 27 января он находился на работе примерно до 9 вечера, после чего отправился домой.

Позже выяснилось, что мужчина вместе с друзьями пошел на день рождения к другу. В ходе празднования приятели поссорились и началась драка. Милиционера жестоко избили, из-за травм он скончался на месте. После чего, с целью скрыть преступление, злоумышленники загрузили тело в автомобиль, привезли к реке и выбросили в воду.

В настоящее время задержаны трое подозреваемых 54-летний О.Э., 32-летний Ч.И. и 31-летний С. уулу Б.

Кроме того, найдена арматура, которой избивали сотрудника милиции. В УВД Ошской области подчеркивают, что в крови убитого сотрудника милиции следов алкоголя не обнаружено.