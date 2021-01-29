Погода
$ 84.70 - 84.92
€ 102.70 - 103.85

В Ошской области убит милиционер. Его избили арматурой и выбросили в реку

196  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Ошской области убит участковый уполномоченный милиции ОВД Алайского района Э.Н. Об этом сообщили в УВД области.

Тело мужчины со следами насилия и травмами было найдено в реке Гульча в селе Кыркол 28 января. В ходе следствия выяснилось, что убитый - сотрудник милиционер, который служит в Алайском районе. 27 января он находился на работе примерно до 9 вечера, после чего отправился домой.

Позже выяснилось, что мужчина вместе с друзьями пошел на день рождения к другу. В ходе празднования приятели поссорились и началась драка. Милиционера жестоко избили, из-за травм он скончался на месте. После чего, с целью скрыть преступление, злоумышленники загрузили тело в автомобиль, привезли к реке и выбросили в воду.

В настоящее время задержаны трое подозреваемых 54-летний О.Э., 32-летний Ч.И. и 31-летний С. уулу Б.

Кроме того, найдена арматура, которой избивали сотрудника милиции. В УВД Ошской области подчеркивают, что в крови убитого сотрудника милиции следов алкоголя не обнаружено.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/396712
Теги:
Ошская область, убийство, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  