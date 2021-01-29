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Автомобиль Камчыбек Жолдошбаева водворили на штрафстоянку

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- Бакыт Басарбек
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Автомобиль депутата Жогорку Кенеша Камчыбека Жолдошбаева после ДТП был водворен на штрафстоянку. Об этом сообщают отечественные СМИ со ссылкой на пресс-службу Патрульной милиции.

Сообщается, что водитель внедорожника, где на пассажирском месте сидел депутат Камчыбек Жолдошбаев, совершил двойное ДТП.

"Установлено, что водитель Lexus 570 И. А. 1991 года рождения, двигаясь по Чокморова на восток, столкнулся с Mercedes под управлением К. Э. 1990 года рождения, после чего столкнулся с припаркованной на обочине Honda Accord. Затем водитель Lexus уехал с места происшествия. Через некоторое время он вернулся и сообщил об аварии в "102".

Пострадавших нет. Все машины водворили на штрафстоянку, материалы переданы следствию", - говорится в сообщении Патрульной милиции.

Напомним, вчера депутат Камчыбек Жолдошбаев стал героем нашумевшего видеоролика, в котором он показал фигу. После ДТП по вине его водителя нардепа попросили показать документы. В ответ он показал неприличный жест. В соцсетях общественность возмутилась поведением народного избранника.


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URL: https://www.vb.kg/396713
Теги:
ДТП, Камчыбек Жолдошбаев, Бишкек, Кыргызстан
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