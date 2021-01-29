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Иностранцев в Россию без медосмотра не пустят

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Граждане стран Евразийского экономического союза должны будут пройти медицинский осмотр, в случае если они намерены остаться в России на длительный срок. О нововведениях в сфере миграции рассказал глава правительства Михаил Мишустин.

Он подчеркнул, что требование о медицинском освидетельствовании иностранцев продиктовано ситуацией с коронавирусом и другими опасными инфекциями. Сдавать медицинские тесты придется иностранным гражданам, которые остаются в России более трех месяцев.

Кроме того, правительство намерено рассмотреть варианты улучшения идентификации людей, приезжающих в Россию без оформления визы. Это в первую очередь касается граждан государств Евразийского союза.

Отметим, Россия готовит пакет изменений в законодательстве, направленных на цифровизацию миграционной системы. В том числе планируется создать единый медицинский реестр и базы данных, куда будут вносить данные мигрантов и их работодателей.

Источник: media-mig.ru


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URL: https://www.vb.kg/396714
Теги:
миграция, Россия, медицина
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