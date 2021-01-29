Российский политолог сравнил Садыра Жапарова с Навальным

Среди гордых и своевольных кыргызов становится вновь модным гордиться своим лидерством в приверженности свободе и демократии, как это было в конце прошлого века, когда Кыргызстан называли "островком демократии в Центральной Азии". Таким мнением поделился российский политолог Аркадий Дубнов.

Политолог рассказал об инаугурации президента Садыра Жапарова, которая накануне прошла в Бишкеке.

"Церемония, как указывают в аппарате президента, обошлась предельно дешево для казны, всего в 8,5 млн.сомов (около 8 млн. рублей), а улицы столицы перекрывались для проезда кортежа всего на несколько секунд. Власти учли недовольство бишкекчан, раздраженных перекрытием улиц на длительное время во время репетиции торжеств неделю назад", - пишет Аркадий Дубнов.

В своем описании Садыра Жапарова он описывает его как народного президента.

"Садыр Жапаров, тот самый, что в октябре 2020 года за 10 дней, которые потрясли республику, прошел путь от заключенного до должности премьера и и.о. президента. Мощный протест, вызванный недовольством нарушений в ходе парламентских выборов 4 октября, допущенных властью, привел в ночь на 6 октября к штурму резиденции президента Жээнбекова в бишкекском Белом доме и его бегству оттуда.

В ту же ночь сторонники Жапарова освободили из колонии своего лидера, который пользуясь их мощной поддержкой, добился отставки Жээнбекова с поста президента.

Так он стал "народным президентом", опередив полтора десятка своих конкурентов на президентских выборах 10 января, набрав почти 80 процентов голосов, правда, при невысокой явке, едва не достигшей 40 процентов", - продолжил политолог.

Он отмечает, что личность Садыра Жапарова столь харизматична, что ему авансом обеспечен значительный кредит доверия. Однако Дубнов уверен, что новому президенту, чтобы сохранить лояльность избирателей, нужно до конца года продемонстрировать хотя бы часть достижений.

"А пока среди гордых и своевольных кыргызов становится вновь модным гордиться своим лидерством в приверженности свободе и демократии, как это было в конце прошлого века, когда Кыргызстан называли "островком демократии в Центральной Азии".

Там уже сравнивают драматические перипетии лидера российской оппозиции Алексея Навального с успешным вхождением во власть Садыра Жапарова, находя много выразительных совпадений", - написал Аркадий Дубнов. Он перечислил те, которые заметил сам:

Оба начинали свою карьеру на антикоррупционном поприще, Жапаров в 2009-2010 г.г. даже возглавлял гос. Агентство по предупреждению коррупции.

- Оба были вынуждены были уехать из своей страны, Жапаров в 2013 году, опасаясь уголовного преследования, признанным впоследствии сфальсифицированным частью окружения бывшего президента Алмазбека Атамбаева, ныне сидящего в тюрьме.

- Оба объявили о добровольном возвращении на родину для продолжения политической деятельности, Жапаров сделал это в январе 2017 года, а вернулся в марте того же года.

- Оба были задержаны сразу после возвращения прямо на границе, Жапаров – на казахско-кыргызской границе.

- Оба были лишены свободы, Жапаров приговорен к 11, 5 годам колонии усиленного режима.

В завершение Дубнов отметил, что пятый президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков по-прежнему на свободе, что по мнению эксперта является результатом договоренностей между ним и Садыром Жапаровым.

"И еще: Кремль, поначалу обеспокоенный очередным кыргызским переворотом, очень быстро проявил благосклонность к новому руководству в Бишкеке, получив от него заверения в своей абсолютной лояльности к Москве. Наконец, вишенка на торте – резиденцией президента Жапарова большой столичный Белый дом больше не будет, он отойдет в собственность парламента, а сам глава государства будет работать в старом, еще советских времен, Доме правительства. Такую, видимо, решили употребить вакцину против традиционной кыргызской забавы, - снесения президентов из Белого дома…", - заключил Аркадий Дубнов.