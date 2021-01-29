Депутат назвал двух основных кандидатов на премьерский пост

Фракция СДПК вряд ли уже будет заседать, и вряд ли коалиционное большинство будет выдвигать своего премьер-министра. Премьера определит президент. Это будет либо Артем Новиков, либо Камчыбек Ташиев. Об этом в соцсетях сообщил депутат Дастан Бекешев.

По действующей Конституции, коалиционное большинство это выдвижение только оформит.

- Так как пока все идет через парламент, но потом все будет меняться, - заявил нардеп.

Напомним, ранее часть граждан выступила за сохранение на посту премьер-министра КР Артема Новикова. Источники в правительстве сообщили VB.KG, что на данный момент именно он основная кандидатура на этот пост.