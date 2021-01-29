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В Кыргызстане будут сокращены ряд министерств и ведомств

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- Виктория Гунгер
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В ближайшее время в ряде министерств и ведомств произойдут изменения. Об этом в соцсетях сообщил депутат ЖК Дастан Бекешев.

По его словам, их ждут объединения и сокращения.

- Все решится уже на следующей неделе, - подчеркнул Дастан Бекешев.

Депутат, к сожалению, не уточнил, о каких госорганах идет речь.

Отметим, отечественные эксперты неоднократно подчеркивали необходимость оптимизации ряда госструктур. Также говорилось о возврате отдельных министерств, как например, Минпромэнерго, а также выведение сферы недропользования в отдельное ведомство.


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URL: https://www.vb.kg/396718
Теги:
Дастан Бекешев, правительство, структура правительства, Кыргызстан
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