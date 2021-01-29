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Генсек ООН поздравил Садыра Жапарова со вступлением в должность президента

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- ВБ
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Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш поздравил Садыра Жапарова со вступлением в должность Президента Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Желаю Вам всяческих успехов в выполнении Ваших новых обязанностей. Кыргызская Республика является проверенным и надежным партнером ООН, и я уверен, что под Вашим руководством наше сотрудничество будет еще более укрепляться в соответствии с Совместным заявлением о намерениях между ООН и Кыргызской Республикой, опубликованным в ноябре 2020.

В этот период сложных глобальных проблем я рассчитываю на Вашу поддержку в дальнейшем продвижении ценностей и идеалов, закрепленных в Уставе ООН, а также в борьбе с пандемией COVID-19.

В этой связи я приветствую Вашу приверженность политическим, экономическим и социальным реформам, которые отвечают потребностям и чаяниям всего населения, включая женщин, молодежь и представителей всех национальностей.

Позвольте заверить Вас в неизменной поддержке со стороны ООН, в том числе через Региональный Центр превентивной дипломатии для Центральной Азии", - говорится в тексте поздравительного послания Генсека ООН Антониу Гутерриша.


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URL: https://www.vb.kg/396722
Теги:
ООН, Садыр Жапаров, Кыргызстан, поздравление
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