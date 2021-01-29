Департамент туризма создал уникальную карту Кыргызстана

В Кыргызстане создали 3D карту с туробъектами Кыргызстана. Прогуляться по республике, не выходя из дома, можно теперь прям с сайта Департамента туризма. Об этом в соцсетях написал директор ведомства, замминистра культуры, информации и туризма Дамир уулу Максат.

- Супер чувство от того, что наши инициативы доходят до логического завершения и приносят плоды. Сейчас делаются дополнения. Например, "3D зимний туризм", - подчеркнул глава Департамента.

Совершить виртуальную прогулку по достопримечательностям Кыргызстана можно, пройдя по ссылке: http://map.tourism.gov.kg/index.html