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Департамент туризма создал уникальную карту Кыргызстана

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- Виктория Гунгер
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В Кыргызстане создали 3D карту с туробъектами Кыргызстана. Прогуляться по республике, не выходя из дома, можно теперь прям с сайта Департамента туризма. Об этом в соцсетях написал директор ведомства, замминистра культуры, информации и туризма Дамир уулу Максат.

- Супер чувство от того, что наши инициативы доходят до логического завершения и приносят плоды. Сейчас делаются дополнения. Например, "3D зимний туризм", - подчеркнул глава Департамента.

Совершить виртуальную прогулку по достопримечательностям Кыргызстана можно, пройдя по ссылке: http://map.tourism.gov.kg/index.html


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URL: https://www.vb.kg/396724
Теги:
Министерство культуры и туризма, туризм, Кыргызстан, путешествия
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