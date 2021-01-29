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Садыра Жапарова поздравил президент Германии

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- ВБ
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Президент Федеративной Республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайер поздравил Садыра Жапарова с избранием на пост Президента Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"В свою должность Вы вступаете в непростое время. Помимо огромной нагрузки в связи с пандемией коронавируса в Кыргызстане с новыми вызовами сталкивается демократия.

Дружественные связи между нашими странами существуют уже почти 30 лет. Как многолетний партнер Кыргызстана Германия исполнена уверенности, что наше тесное и основывающееся на доверии партнерство продолжится и в будущем. Мы и далее будем поддерживать Вашу страну на пути продвижения демократии, верховенства права и устойчивого развития, включающего все слои общества.

Желаю Вам больших успехов и легкой руки при решении предстоящих важных задач на Вашем посту", - говорится в поздравительной телеграмме.


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URL: https://www.vb.kg/396726
Теги:
Германия, президент, Кыргызстан, поздравление, Садыр Жапаров
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