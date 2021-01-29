Новая Конституция КР: В Жогорку Кенеше останется 90 депутатов

Члены Конституционного совещания 27 января большинством голосов одобрили проект новой Конституции Кыргызстана. В скором времени он будет отправлен на рассмотрение Жогорку Кенеша.

Тем временем в соцсетях уже появилась утвержденная Конституционным совещанием версия Основного закона страны. Если говорить в целом, то согласно документу, существенно расширены полномочия, а вместе с тем и обязанности Президента "в ущерб" исполнительной и законодательной ветвей власти. В частности - изменений коснулась глава II о законодательной власти КР. К примеру, теперь Жогорку Кенеш будет состоять не из 120 депутатов, а из 90 депутатов. Избираться они будут по-прежнему на 5 лет.

Предусмотрен механизм отзыва парламентария.

1. Жогорку Кенеш – парламент Кыргызской Республики является высшим представительным органом, осуществляющим законодательную власть и контрольные функции в пределах своих полномочий.

2. Жогорку Кенеш состоит из 90 депутатов, избираемых сроком на 5 лет. Депутатом Жогорку Кенеша может быть избран гражданин Кыргызской Республики, достигший на день выборов 25 лет, обладающий избирательным правом. Порядок избрания депутатов Жогорку Кенеша определяется конституционным законом.

3. Депутат Жогорку Кенеша может быть отозван в порядке и случаях, предусмотренных конституционным законом.

4. Депутаты Жогорку Кенеша могут объединяться во фракции и депутатские группы.

Прежними остаются порядок привлечения депутата ЖК к уголовной ответственности и причины, по которым досрочно прекращаются полномочия парламентариев.

Статья 80.

1. Депутат Жогорку Кенеша не может подвергаться преследованиям за высказываемые им в связи с депутатской деятельностью суждения или за результаты голосования в Жогорку Кенеше. Привлечение депутата к уголовной ответственности допускается только с согласия большинства от общего числа депутатов Жогорку Кенеша, кроме случаев, когда он был застигнут на месте совершения преступления.

2. Депутат Жогорку Кенеша не может совмещать депутатскую деятельность с иной государственной или муниципальной службой. Он не может осуществлять предпринимательскую деятельность, входить в состав органа или наблюдательного совета коммерческой организации.

Депутат Жогорку Кенеша может заниматься научной, педагогической и иной творческой деятельностью.

Статья 81.

1. Полномочия депутата Жогорку Кенеша прекращаются одновременно с прекращением деятельности соответствующего созыва Жогорку Кенеша.

2. Полномочия депутата Жогорку Кенеша прекращаются досрочно в случаях:

1) подачи им письменного заявления о сложении депутатских полномочий;

2) выхода из гражданства, принятия гражданства другого государства;

3) отзыв депутатского мандата;

4) перехода на другую работу или неоставления им работы, несовместимой с выполнением депутатских полномочий;

5) признания выборов недействительными;

6) выезда на постоянное жительство за пределы Кыргызской Республики;

7) признания депутата судом недееспособным;

8) вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении него;

9) отсутствия на заседаниях Жогорку Кенеша без уважительных причин 10 рабочих дней в течение одной сессии;

10) вступления в законную силу решения суда об объявлении его безвестно отсутствующим или умершим;

11) смерти депутата.

3. Досрочное прекращение полномочий депутата Жогорку Кенеша по указанным основаниям осуществляется решением Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов, принимаемым не позднее 30 календарных дней со дня возникновения основания.

Жогорку Кенеш дает согласие на назначение членов кабинета министров и его председателя, избирает судей Верховного суда и Конституционного суда.

Статья 82.

1. Жогорку Кенеш:

1) вносит изменения и дополнения в настоящую Конституцию в порядке, установленном Конституцией;

2) принимает законы;

3) дает официальное толкование законов;

4) ратифицирует и денонсирует международные договоры в порядке, определяемом законом;

5) рассматривает вопросы об изменении государственных границ Кыргызской Республики;

6) дает согласие на назначение Председателя Кабинета Министров, его заместителей и членов Кабинета Министров;

7) утверждает республиканский бюджет;

8) заслушивает ежегодный отчет заместителя Председателя Кабинета Министров – Министра финансов об исполнении республиканского бюджета

9) рассматривает вопросы административно-территориального устройства Кыргызской Республики;

10) издает акты об амнистии.

2. Жогорку Кенеш:

1) назначает выборы Президента;

2) вносит Президенту предложения о проведении референдума в порядке, предусмотренном настоящей Конституцией.

3. Жогорку Кенеш:

1) на основании предложения Совета по делам правосудия по представлению Президента большинством от общего числа депутатов Жогорку Кенеша избирает судей Верховного суда и Конституционного суда; в случаях, предусмотренных Конституцией и конституционным законом, освобождает их от должности по представлению Президента;

2) большинством от общего числа депутатов Жогорку Кенеша дает согласие представленным Президентом кандидатам на назначение председателей из числа судей Конституционного суда и Верховного суда сроком на 5 лет и освобождает их от должности по представлению Президента.

3) дает согласие на освобождение от должности председателей Конституционного суда и Верховного суда по представлению Президента на основании предложения совета судей, в случаях, предусмотренных конституционным законом;

4) утверждает состав Совета по делам правосудия в порядке, предусмотренным конституционным законом;

5) избирает по представлению Президента председателя Национального банка; освобождает его от должности в случаях, предусмотренных законом;

6) избирает членов Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов: одну вторую по представлению Президента, одну вторую – по собственной инициативе и освобождает их в случаях, предусмотренных законом;

7) избирает членов Счетной палаты: одну треть состава – по представлению Президента, две трети – по собственной инициативе; освобождает их от должности в случаях, предусмотренных законом;

8) избирает в случаях, предусмотренных законом, освобождает от должности Акыйкатчы (Омбудсмена); дает согласие на привлечение его к уголовной ответственности;

9) избирает в случаях, предусмотренных законом, освобождает от должности по представлению Акыйкатчы (Омбудсмена) его заместителей, дает согласие на привлечение их к уголовной ответственности;

10) по представлению Президента дает согласие на назначение, освобождение и на привлечение к уголовной ответственности, Генерального прокурора не менее чем половиной голосов от общего числа депутатов Жогорку Кенеша;

11) одобряет большинством не менее двух третей голосов от общего числа депутатов Жогорку Кенеша инициативу одной трети от общего числа депутатов Жогорку Кенеша об освобождении от должности Генерального прокурора в случаях, предусмотренных законом.

4. Жогорку Кенеш:

1) вводит чрезвычайное положение в случаях и порядке, предусмотренных конституционным законом; утверждает или отменяет указы Президента по этому вопросу;

2) решает вопросы войны и мира; введения военного положения; объявления состояния войны; утверждения или отмены указов Президента по этим вопросам;

3) решает вопрос о возможности использования Вооруженных Сил Кыргызской Республики за ее пределами при необходимости выполнения межгосударственных договорных обязательств по поддержанию мира и безопасности;

4) устанавливает воинские звания, дипломатические ранги и иные специальные звания Кыргызской Республики;

5) учреждает государственные награды, премии и почетные звания Кыргызской Республики.

Кроме того, Жогорку Кенеш заслушивает ежегодные послания, сведения Президента, Омбудсмена, Генпрокурора, глав ЦИК, НБКР и Счетной палаты. А еще выдвигает обвинение против Президента и принимает решение об отрешении Президента от должности.

Что интересно, право законодательной инициативы, согласно ст. 87 новой редакции Конституции, принадлежит еще и Народному Курултаю.

Статья 87.

Право законодательной инициативы принадлежит:

1) 10 тысячам избирателей (народная инициатива);

2) Президенту;

3) депутатам Жогорку Кенеша;

4) Верховному суду по вопросам его ведения;

5) Народному курултаю;

6) Генеральному прокурору.

Официально проект новой Конституции, скорее всего, будет опубликован на сайте Жогорку Кенеша.