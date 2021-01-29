Дело "Вечерки": Александр Ким обращался за помощью к Камчы Кольбаеву

Бывший владелец издания "Вечерний Бишкек" Александр Ким признался, что с целью возврата имущества по сути пытался воздействовать на суды с помощью своих связей, в том числе и из криминального мира. Об этом свидетельствуют протоколы очной ставки между ним и нынешним гендиректором СМИ Александром Рябушкиным.

Так Ким прямым текстом заявил, что после проигрыша дела в суде первой инстанции в сентябре 2014 года лично звонил тогдашнему руководителю аппарата президента КР Фариду Ниязову. Последний, по его словам, обещал ему, что в Бишкекском городском суде у него "все будет нормально".

Далее, опять же по собственному признанию, он встречался с бывшим телохранителем Атамбаева Эркином Мамбеталиевым и кримавторитетом Камчы Кольбаевым, которым изложил суть дела. Мамбеталиев судя по всему ему пообещал, что расскажет все Атамбаеву.

"Через несколько дней после данной встречи решением Верховного суда решения Первомайского районного суда и Бишкекского городского суда в пользу А. Рябушкина оставлены в силе, из чего я понял, Э. Мамбеталиев не встречался с А. Атамбаевым", - сказал он.

Самое интересное, что на этой же очной ставке Александр Ким до вышеозвученного признания сам же заявил, что не знаком с Эркином Мамбеталиевым и никогда с ним не встречался. Получается, что он ранее просто на просто солгал следствию.

Какую роль в этом деле сыграл "вор в законе" Камчы Кольбаев, с которым Ким также встречался, неизвестно, но, думается, что он присутствовал на встрече не из праздного интереса.

Примечательно, что 19 января 2021 года Верховный суд КР отказал бывшему директору ЗАО "Издательский дом "Вечерний Бишкек" Мурату Божокоеву в удовлетворении его ходатайства о возобновлении производства по уголовному делу по вновь открывшимся обстоятельствам. По словам Божокоева, суд не учел признание Александра Кима в том, что именно именно он сам "пытался воздействовать на судебную систему в 2014-2015 годах при разрешении спора за "Вечерний Бишкек" с другим основателем Александром Рябушкиным".