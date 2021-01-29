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Заявление бизнес-омбудсмена по нарушениям прав предпринимателей

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- Екатерина Улитина
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Бизнес-омбудсмен Кыргызской Республики г-н Робин Орд-Смит выражает обеспокоенность участившимися сообщениями в средствах массовой информации о давлении на субъекты бизнеса.

"Серьезную обеспокоенность вызывают случаи раскрытия полных данных субъектов предпринимательства по предполагаемым преступлениям экономического характера. Данные факты наносят серьезный репутационный и экономический ущерб субъектам бизнеса и являются нарушением статьи 160 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики, которая устанавливает недопустимость разглашения данных досудебного производства.

В частности, согласно ч. 1 "Данные, полученные в ходе досудебного производства по уголовному делу, не подлежат разглашению", ч. 2 "Уполномоченное должностное лицо органа дознания, следователь предупреждают свидетеля, потерпевшего, защитника, эксперта, специалиста, переводчика и других лиц, присутствующих при производстве

следственных действий, о недопустимости разглашения данных досудебного производства и вправе отобрать у них подписку с предупреждением об ответственности в соответствии с Кодексом о проступках".

Кроме того, любые заявления, публикации или заключения о предполагаемой виновности/причастности лица к совершению преступления, оглашенные/ опубликованные до вынесения законного судебного решения, нарушают основной принцип прав и свобод человека – презумпцию невиновности (статья 26 Конституции Кыргызской Республики).

Бизнес-омбудсмен напоминает субъектам бизнеса об их праве на получение консультаций и подачу жалоб на действия (решения) или бездействие государственных органов, органов местного самоуправления и предприятий государственного сектора в случаях нарушения их прав, свобод и законных интересов. Предоставление консультаций и рассмотрение

жалоб производится на безвозмездной основе с соблюдением конфиденциальности, согласно принципам верховенства права, уважения и соблюдения прав и свобод человека и гражданина, законности, беспристрастности, независимости, политической нейтральности, открытости и прозрачности.


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URL: https://www.vb.kg/396735
Теги:
бизнес, нарушения, омбудсмен, Кыргызстан, уголовное дело
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