Одни из лучших баскетболистов Африки будут играть в Кыргызстане

В Кыргызстан приехали одни из лучших игроков Африки по баскетболу Шяки Френсис и Али Кубвимана, для того, чтобы тренироваться вместе баскетболистами Кыргызстана.

Спортсмены приехали при поддержке Азиатской профессиональной лиги (Asian Pro League). Лига создана в конце декабря прошлого года при поддержке спортивных федераций Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана и уже стартовал первый сезон игр. Это первое подобное начинание такого уровня в сфере спорта в Центральной Азии.

Уже прошли первые соревнования по баскетболу. Планируется провести спортивные мероприятия по футболу, настольному теннису, волейболу и шорт-хоккею по круговой системе в каждой участвующей стране.

Миссия Asian Pro League – дать возможность самым талантливым спортсменам Центральной Азии проявить себя на новом уровне, лучшим из них открыть путь к спортивной карьере мирового уровня.

Так, на сегодня уже приглашены игроки из африканской страны Руанда. Игроки сборной в частности Шяки Фрэнсис вместе с командой "Patriots BBC" становился дважды чемпионом Африки по баскетболу, а 27-летний игрок команды "ABR BBC" Али Кубвимана имеет за плечами более 13 летний профессиональный опыт выступлений в армейских баскетбольных командах.

По словам Шяки Френсис, они в Кыргызстане пробудут весь баскетбольный сезон.

"Мы проведем в Кыргызстане весь сезон и надеемся, что новые игроки могут присоединиться к нашим тренировкам. Мы рады, что есть возможность развивать баскетбол в Кыргызстане дальше", - заявил спортсмен.

В свою очередь, Али Кубвимана отметил, что основной целью их приезда, поделиться с тем опытом, который у них есть.

"Мы только недавно приехали в Кыргызстан и уже даже провели одну тренировку. У вас хорошие игроки и есть подающие надежды баскетболисты", - заявил он.

Спортсмены будут тренироваться с двумя местными командами Gorilla и Energy.

Отметим, 31 января в Бишкеке пройдут матчи Азиатской профессиональной лиги по баскетболу с участием приглашенных игроков из Африки.

В рамках второго круга встретятся 6 команд: "Net Wizards" сыграет против "Динамо", "Energy" с "Shooters" и "Gorilla" поборется с командой "Patriots".

Предстоящие матчи стартуют 31 января в 10:00 часов в физкультурно-оздоровительном комплексе "Газпром – детям" со строгим соблюдением всех санитарно-эпидемиологических мер. Вход свободный.