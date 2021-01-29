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Кыргызстанцам в России разъяснили ситуацию с полетами на родину

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- Евгений Денисенко
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Посольство КР в РФ дало находящимся в России соотечественникам комментарий по поводу отмены "Аэрофлотом" авиарейсов в Кыргызстан. Сообщение на данную тему сама компания обнародовала накануне.

В этой информации, напомним, говорится о том, что "Аэрофлот" с 28 марта по 30 апреля снова отменяет ряд регулярных международных рейсов из России, в том числе в Бишкек и Ош. Эти меры предпринимаются, как заявлено, из-за продолжения действия ограничений в связи с пандемией коронавируса. В целом рейсы из Москвы отменяются почти в 90 городов по всему миру. Пассажирам отмененных рейсов, которые приобрели билеты на сайте авиакомпании или в контакт-центре, пообещали возврат денежных средств за авиабилеты осуществлять автоматически. Тем, кто приобретал авиабилеты в офисах продаж "Аэрофлота" или в агентствах, по вопросам возврата, посоветовали обратиться по месту их приобретения.

"Согласно информации представительства авиакомпании "Аэрофлот – Российские авиалинии" в Бишкеке, выполняемые в настоящее время данным авиаперевозчиком рейсы будут продолжены в прежнем режиме. Принятие такого решения касается ежедневных рейсов, которые были утверждены и осуществлялись до приостановления международного пассажирского авиасообщения, вызванного пандемией новой коронавирусной инфекцией COVID-19", - сообщили в посольстве КР.

Тем самым, подчеркнули дипмиссии, в данное время авиакомпания "Аэрофлот" выполняет по пятницам один регулярный рейс по маршруту "Москва-Бишкек-Москва", также ежедневные чартерные рейсы по маршрутам "Москва-Бишкек-Москва" и "Москва-Ош-Москва". И - чартерные авиарейсы из Бишкека и Оша в другие российские города в обоих направлениях. Кроме того, авиакомпания "Авиа Траффик Компани" также на еженедельной основе осуществляет один регулярный авиарейс по маршруту "Бишкек-Москва-Бишкек".

"При этом диалог с российской стороной об увеличении частоты регулярных авиарейсов между странами, продолжается", - отметили в посольстве.


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URL: https://www.vb.kg/396744
Теги:
авиация, аэропорт, Россия, Кыргызстан
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