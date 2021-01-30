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Задержан глава пресс-службы Аппарата президента Нургазы Анаркулов

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- Виктория Гунгер
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По подозрению в вымогательстве взятки в особо крупном размере задержан "А.Н.С.", заведующий отдела информационной политики Аппарата президента Кыргызстана, сообщил утром 30 января ГКНБ.

Он задержан "в рамках проводимой работы по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений коррупционной направленности в органах государственной власти".

"А.Н.С., злоупотребляя занимаемым должностным положением и преследуя цель личного материального обогащения, вымогал денежные средства в особо крупном размере у претендента на одну из руководящих государственных должностей за положительное решение вопроса о назначении", - говорится в сообщении.

По данному факту Главным следственным управлением ГКНБ начато досудебное производство по признакам преступления, предусмотренного ст. 326 (вымогательство взятки) Уголовного кодекса КР.

30 января в рамках проводимых следственно-оперативных мероприятий "А.Н.С." задержан и доставлен в ГСУ ГКНБ.

По указанные ГКНБ инициалы "А.Н.С." подходит глава пресс-службы президента Нургазы Анаркулов.

ГКНБ отмечает, что в свете происходящих общественно-политических процессов в Кыргызстасне участились факты вымогательства денежных средств под предлогом получения одобрения у высшего руководства страны по вопросам государственного управления, в том числе кадровым назначениям.

"Подобные действия представителей органов государственной власти в корне противоречат указу президента Кыргызской Республики "О новой государственной кадровой политике" и будут пресекаться по всей строгости действующего законодательства несмотря на занимаемые должности и заслуги", - напоминает ГКНБ.


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URL: https://www.vb.kg/396747
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