Новый президент - всерьез и надолго

Состоявшаяся ранее в Национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова инаугурация избранного президента Садыра Жапарова символизирует переход страны в фазу активных политических изменений.

Не царская процедура

Садыр Жапаров стал первым президентом в истории независимого Кыргызстана, да и, наверное, всех стран Центральной Азии, отказавшимся от излишеств во время инаугурации. Даже президент переходного периода Роза Отунбаева, которую любят приводить в качестве позитивного примера управленца, прибыла на церемонию вступления в должность в сопровождении кортежа.

Изначально планировался вполне традиционный сценарий, однако за неделю до события оргкомитет внес в него коррективы скромности, чтобы как можно полнее "отвечать требованиям народа".

Почему произошли изменения? Более недели назад в Бишкеке прошла репетиция торжества, в ходе которой движение по проспекту Манаса, от государственной резиденции "Ала–Арча" до проспекта Чуй, было остановлено примерно на полчаса. Образовавшиеся пробки вызвали недовольство столичных водителей. Кроме того, общественность возмутила сумма, заложенная на проведение инаугурации. Кыргызстанцы посчитали, что неуместно тратить на церемонию 10 миллионов сомов в условиях экономического кризиса и пандемии.

Новоизбранный президент Кыргызстана Садыр Жапаров отреагировал на случившееся очень быстро. Он заявил, что с учетом политической ситуации, сложившейся после октябрьских событий, экономического, финансового и эпидемиологического положения республики считает необходимым отказаться от обременительных для экономики страны мероприятий:

- Думаю, народ нас поймет и поддержит. Я принял решение отказаться от специального кортежа, банкета и других организационных мероприятий, влекущих большие финансовые расходы. Важно учесть и осуществить только требуемые законодательством обязательные процедуры вступления в должность президента. Государство должно фокусировать все свое внимание на использование государственных средств в поддержку народа и его нужд.

Позже глава пресс–службы аппарата президента уточнил, что было решено "не перекрывать дорогу и не тратить лишние средства". Он (президент. - Авт.) сказал, что такие вещи не нужны, когда народ так мучается. Анаркулов также добавил, что гости инаугурации должны предварительно сдать ПЦР–тест, но, скорее всего, оргкомитет сам подготовит тесты для прохождения на месте, потому что они дорого стоят. Большинство гостей - 70–80 процентов - простые избиратели. У них такой финансовой возможности нет. Что, собственно, и произошло.

Случившееся некоторые посчитали результатом качественной работы президентских пиарщиков и политтехнологов. Однако в целом реакция Садыра Жапарова и его команды на ситуацию свидетельствует о том, что новоизбранный президент продолжает сохранять приверженность тренду на сокращение дистанции между властью и простым народом. Да, идея инаугурации "на широкую ногу" была ошибкой, но вступающий в должность глава государства динамично исправил ее.

Начало положено

Вчерашнюю инаугурацию можно считать первым этапом становления новой власти в Кыргызстане. После октябрьских событий, ознаменовавших собой третье с 2005 года свержение президента и его правительства в результате народных волнений, ожидалось, что, как и в 2005, и 2010 годах, лидеры оппозиции сформируют временное правительство.

Однако эти ожидания не оправдались. Разношерстность и раздробленность сил, противопоставлявших себя действующей власти, отразились и на поствыборных процессах. Те двенадцать партий, которые приняли решение выйти на митинги протеста для оспаривания итогов выборов, оказались не готовыми взять на себя лидерство над протестными массами, объединиться ради общей цели и, самое главное, взять на себя ответственность за исход протестов.

Возник вакуум власти, и на первый план вышли Садыр Жапаров и его сторонники, сумевшие взять ситуацию под контроль. Разумеется, это стало возможным только благодаря наличию реальной народной поддержке. Все, в том числе ныне действующие представители истеблишмента, недооценили степень влияния политика на социум.

После недели хаоса удалось вернуть ситуацию в правое поле. Президент ушел в отставку, Садыр Жапаров прошел все процедуры и стал премьер–министром–президентом.

Причем, надо отметить, что легализованный таким образом политик уже имел план действий еще до того, как официально стал главой правительства. За два дня до того, как депутатский кворум утвердил его в качестве премьера, в эксклюзивном интервью "Вечерке" Жапаров рассказал, как собирается выправлять политическую ситуацию.

- Пока никаких кадровых перестановок и назначений в правительстве и госструктурах не будет. Старая система продолжит функционировать. После я хочу провести конституционную реформу. Будет создана группа, которая займется разработкой нового проекта, точнее двух, Конституции. Затем мы проведем референдум, народу будет предложено выбрать между парламентской и президентской формами правления. Какой путь кыргызстанцы выберут, по тому мы и будем двигаться дальше, - заявил он тогда.

Затем важно было легитимно провести выборы президента. Организация голосования стала непростой задачей, учитывая, что она проходила на фоне политической неопределенности и "чемоданного настроения" у большинства чиновников. При очередной смене власти госслужащие теряют уверенность в том, что останутся на своей должности, а потому функционируют, в лучшем случае, вполсилы.

Кроме того, многие оппоненты Садыра Жапарова в президентской гонке, видимо, верили, что выборы главы государства закончатся, как и парламентские, беспорядками, а чем черт не шутит, и госпереворотом. Очевидно, поэтому вместо того, чтобы посвятить себя кампании, некоторые из них просто ждали, появляясь в информационном пространстве с провокационными заявлениями или даже с угрозами.

Однако те, кто ожидал поствыборных беспорядков, просчитались. Президентские выборы и плебисцит по форме правления были признаны открытыми, свободными и легитимными международными наблюдателями. И, что гораздо важнее, с этим согласился народ.

Интересно, что борьбу с коррупцией Садыр Жапаров начал еще до того, как официально стал президентом и получил все ресурсы для реализации этой непростой задачи. За сравнительно небольшой временной период была развернута весьма масштабная антикоррупционная кампания: Райымбек Матраимов официально назван человеком, нанесшим ущерб госказне, без всяких там "дайте факты", под стражу взят криминальный король Камчыбек Асанбек, более известный как Камчы Кольбаев, обозначена судейская мафия.

Планов громадье

Садыр Жапаров в свои 52 года стал самым молодым президентом в Центральной Азии, где у власти на протяжении многих лет пребывают авторитарные давно зрелые руководители. И сегодня взял на себя всю тяжесть усилий по сохранению стабильности в стране и решению социально–экономических проблем.

После инаугурации начался второй этап его работы - обширное политическое реформирование. Референдум по форме правления уже состоялся, и граждане сделали свой выбор в пользу президентской республики. Однако впереди еще много работы, и новый президент обещает, что результаты его деятельности народ сможет ощутить уже через полгода.

- Реформы еще не начались. Будет сформировано новое правительство, будет новая структура правительства, - написал Садыр Жапаров в своем Telegram–канале незадолго до инаугурации.

Он попросил потерпеть, чтобы новые законы начали действовать.

- В апреле будет принята новая Конституция, после этого вступят в силу новые законы. Таким образом, политический процесс завершится только в мае–июне, и только тогда мы в рамках закона уничтожим коррупцию. Но сегодня остановите тех провокаторов, которые ездят по регионам и будоражат народ, называя себя борцами с коррупцией. Скажу больше - таких провокаторов надо сажать, пусть хоть они будут моими родственниками, всему есть предел, - написал Жапаров.

Еще один референдум, теперь уже по проекту новой Конституции, должен состояться к июню, после чего пройдут парламентские выборы. К слову, по проекту новой Конституции количество депутатов в ЖК сократится на четверть - до 90 человек, руководитель аппарата президента будет главой правительства. Новая редакция Основного закона запрещает чиновникам открывать счета, хранить деньги и ценности в банках за границей.

После того как новый парламент будет сформирован, президент, который, очевидно, мыслит системно, перейдет к следующей фазе политических изменений. Он обещал дать народу власть и собирается сделать это через формирование курултая.

В проекте новой Конституции народный курултай описан как новый "высший совещательный, консультативный и координирующий орган народовластия". По задумке авторов, он будет принимать решения по ключевым вопросам развития страны и общества, в том числе "по вопросам национальной культуры, языка, укрепления межконфессиональных и межэтнических отношений". При этом решения курултая носят "рекомендательный характер".

Формировать состав народного курултая предлагается "из представителей территориальных, профессиональных, общественно–политических, этнокультурных, конфессиональных и научных сообществ". Президент и депутаты ЖК, с одной стороны, смогут участвовать в работе курултая, а с другой - будут отчитываться перед ним.

В общем, работы у нового главы государства впереди еще немало. И если Садыр Жапаров продолжит придерживаться выбранного курса, сохранит народную поддержку, то сможет отработать президентский срок без потрясений. А может быть, и два, что позволяет новая Конституция.