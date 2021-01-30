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Российских военных в Кыргызстане начали вакцинировать от коронавируса

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- Евгений Денисенко
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На объединенной российской военной базе в Кыргызстане приступили к вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа РФ, которому структурно принадлежит эта база.

Первая партия из 200 доз вакцины была доставлена в специальных транспортировочных контейнерах военно-транспортным самолетом ЦВО на расположенную в республике российскую авиабазу "Кант".

Вакцинация проходит в исключительно добровольном порядке, подчеркнули в пресс-службе ЦВО. В первую очередь прививаются медицинские работники базы, военнослужащие, несущие боевое дежурство и командный состав.

Военнослужащие, изъявившие желание поставить прививку, проходят обязательный медицинский осмотр. Также их перед вакцинацией информируют о новой коронавирусной инфекции, воздействии препарата на организм человека и возможных побочных явлениях.

Авиабаза "Кант" в Кыргызстане является авиационным компонентом Коллективных сил быстрого развертывания ОДКБ и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства этой организации в Центральноазиатском регионе. На вооружении базы находятся штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.


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URL: https://www.vb.kg/396755
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