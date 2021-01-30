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Фермеры КР получат льготные кредиты на обновление сельхозтехники

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- Виктория Гунгер
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На развитие лизинга сельскохозяйственной техники выделено 540,9 млн. сомов. Об этом сообщили в Минсельхозе КР.

Как уточняется, соответствующее распоряжение подписал сегодня и.о. премьер-министра Артем Новиков.

- Финансовые средства в размере 540,9 млн. сомов будут выделяться сельхозпроизводителям республики через "Айыл Банк" под 9% годовых, сроком до 7 лет, с возможностью погашения основной суммы 2 раза в год. Эта возможность позволит обновить машинно-тракторный парк республики и повысить технический потенциал аграрной отрасли, и тем самым увеличить урожайность сельскохозяйственных культур и в целом объем сельскохозяйственного производства. Я рад, что предложение министерства поддержано Правительством и фермеры смогут качественно обновить оборудование и закупить необходимое, - отметил глава Минсельхоза КР Тилек Токтогазиев.


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URL: https://www.vb.kg/396759
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