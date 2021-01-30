Ярмарки в Бишкеке удивляют своими ценами

Приятно удивляют своими ценами городские ярмарки сельхозпродукции в Бишкеке, на которых они значительно ниже, чем в супермаркетах и даже на столичных рынках.

Исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Тилек Токтогазиев еще месяц назад обещал открыть места по продаже сельхозпродукции по умеренным ценам. Но первый блин вышел комом. Лишь одну субботу работала небольшая ярмарка на пересечении улиц имени Горького и Алма–Атинской, на которую приехали только десять сельхозпроизводителей, а вторую подобную торговую точку на улице имени Юнусалиева вообще не удалось открыть.

Но шеф аграрного ведомства не отступил от задуманного. Новую торговую точку решено было открыть рядом с министерством. В минувшую субботу удалось открыть ярмарку на улице имени Раззакова (между проспектом Чуй и улицей Токтогула). На этот раз план Токтогазиева сработал: сельхозпродукция продавалась действительно по умеренным ценам.

В объявленное заранее место дислокации прибыли фермеры Чуйской, Нарынской и Иссык–Кульской областей.

Фермер из села Киршелк Иссык–Атинского района Эрлан Кудобаев продавал домашних кур по 230 сомов за штуку. На базарах эта диетическая продукция реализуется, как правило, на 50–70 сомов дороже. "Отличный подарок сделали нам руководители Минсельхоза, - признался Кудобаев, - на рынки фермерам без связей и полезных знакомств трудно попасть. Там за прилавками стоят перекупщики, которые к сельскому хозяйству не имеют никакого отношения. А здесь, на ярмарке, мой товар уходит очень быстро. За час торговли я продал 15 тушек, уверен, за день реализую все привезенные 50. Да и людям мои цены очень понравились". Мы не смогли долго беседовать с Эрланом Кудобаевым, он должен был вернуться к прилавку. За время нашего разговора к нему выстроилась внушительная очередь

Реализатор молочной продукции Оксана Чистякова представляла одно из самых крупных фермерских хозяйств Токмака. У нее в продаже не только молоко, но и творог, сметана, кефир, многое другое. И цены тоже приятно удивляли: ниже средних на 20–30 сомов. "Нам не просто конкурировать с гигантами перерабатывающей промышленности республики, - призналась Чистякова, - хотя бы потому, что крупным торговым сетям нужны большие объемы молочки, мелкие партии им неинтересны, поэтому мы торгуем в небольших павильонах. Ярмарка - отличный вариант для нас".

Торговля у Оксаны Чистяковой, как мы заметили, тоже идет резво. Как призналась корреспонденту "Вечернего Бишкека" жительница нашего города Гульшатай Конурбаева, молоко и кефир, которые она уже попробовала, очень ей понравились, да еще и по таким ценам.

Приехали на ярмарку и фермер из Ак–Суйского района Иссык–Кульской области Ислам Турдугалиев вместе со своими помощниками. Иссыккульцы привезли в Бишкек 2 коровьи туши, четыре бараньи. Говядину они продавали по 380 сомов за килограмм, а баранину - по 360, что дешевле рыночных цен в Бишкеке на 50–70 сомов. "В убытке мы в любом случае не останемся, - сказал Ислам Турдугалиев, - кроме того, выиграем во времени, да и горожан порадуем экологически чистой продукцией. Торговля у Турдугалиева тоже шла бойко. К 12 часам он продал почти все привезенное мясо. Горожанин Кубат Шаршенкулов сказал: "Я сам родом с Иссык–Куля. Знаю, каких отличных животных выращивают на моей малой родине. Да и цены у этих парней невысокие. Даже мне, преподавателю колледжа, они по карману".

Кубанбек Атанов из села Жаны–Пахта Сокулукского района уже десять лет занимается маслобойным бизнесом. В месяц выпускает до 400 литров этой крайне необходимой кыргызстанцам продукции. Но бизнес у Атанова довольно необычный. Семена подсолнуха он закупает в странах ближнего зарубежья. "У меня мало земли, к тому же выращивание подсолнухов - дело рискованное. Птицы запросто могут склевать весь урожай. Покупать семечки намного выгоднее". Свое масло Атанов продает по 140 сомов за литр. По нынешним временам, можно сказать, дешево. "Оно ведь у меня экологически чистое, очень полезное, без химии".

Кыргызстан обеспечивает себя растительным маслом только на 7 процентов, все остальное - импорт. В прошлом году забугорная литровая бутылка масла подскочила с 90 сомов до 140, а на днях и до 160–180. Мы ведь покупаем эту продукцию за доллары, а они постоянно прыгают вверх. А совсем недавно министр Токтогазиев дал понять общественности, что государство пока не в состоянии развивать маслобойную отрасль по той простой причине, что строительство одного перерабатывающего завода обойдется казне минимум в 1,5 миллиона долларов. Возможно, министр и прав, но можно пойти и другим путем: предоставить возможность всем желающим заняться маслобойным бизнесом в виде каких–то преференций. Предприниматели при достойной поддержке сами будут развивать подобное производство. Пример Кубанбека Атанова не убеждает в этом?

Кстати, на ярмарке продавалось и импортное масло - по 120 -125 сомов. А в наших навороченных супершопах оно уже по 160 сомов.

Руслан Омуркулов из Ат–Башынского района Нарынской области привез на ярмарку картофель. Продает он свой урожай по 25 сомов, в городских магазинах он стоит не менее 30. Но дело даже не в этом. У нарынчанина все картофелины гладкие, словно теннисные мячики, без повреждений и черных пятен. Бишкекчане мешками тащили отличную картошку нарынского фермера. Сам он рассчитывал продать за день все пять привезенных тонн.

Много продавалось на ярмарке и фруктов. Сочный и яркий апорт, к примеру, реализовывался по 45 сомов, а на рынках он стоит на 20 сомов дороже. Продавались здесь также и груши - по 50 сомов за килограмм. Народ покупал сразу по 4–5 килограммов полезных для здоровья плодов.

Можно сказать с уверенностью, ярмарка на улице Раззакова прошла успешно. Министр Токтогазиев пообещал, что она будет работать до апреля, а может быть, и дольше. Но, согласитесь, временные базарчики - не панацея. Все горожане не смогут побывать на них. Нужно принимать решительные меры по выкорчевыванию спекулянтов с рынков. Почему–то заглохла давнишняя идея открыть в Бишкеке так называемые региональные магазины, в каждом из которых могли бы продавать свою продукцию по умеренным ценам, минуя перекупщиков, фермеры отдельно взятых областей. И нужно торопиться предпринимать решительные шаги в этом направлении. Фермеры должны знать, что им будет где реализовывать свой будущий урожай без мафиозных посредников.

Кстати, на ярмарке мы насчитали шесть реализаторов мясной продукции. И все они утверждали, что здесь им торговать выгодно. Один из них, попросивший не называть его фамилии, сообщил, что рынки столицы уже давно в руках мафиозников. "Они перепродают друг другу сельхозпродукцию, в итоге страдают простые люди, так как цены подпрыгивают до небес", - с горечью в голосе сказал наш фермер.

Вот и в сегодняшний день ярмарка открылась возле Южной магистрали в Бишкеке, где цены, можно так сказать, значительно ниже "рыночных". Мясо говядины продают по 380 сомов, картошку по картошку по 23 сома, морковь по 20 сомов, а яблоки стоят от 30 до 50 сомов.