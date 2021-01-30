Максат Мамытканов промониторил реконструкцию КПП "Акжол"

Исполняющий обязанности вице-ремьер-министра Кыргызской Республики Максат Мамытканов ознакомился с ходом реконструкции контрольно-пропускного пункта "Акжол" на кыргызско-казахстанской государственной границе.

В ходе осмотра было отмечено, что согласно плану реконструкции ремонт КПП должен быть завершен в конце 2020 года. Однако, в связи с пандемией коронавирусной инфекции, сроки ремонтных работ продлены до первого квартала 2021 года.

И.о.вице-премьер-министра подчеркнул, что реконструкция пункта пропуска является требованием времени.

"КПП - это "лицо" страны. Необходимо создать комфортные условия для каждого человека, пересекающего нашу границу. У гостей должны остаться только положительные впечатления о стране. Это и техническое оснащение, и соответствие международным стандартам, а также вежливое отношение сотрудников пограничной службы к гражданам. Недаром кыргызский народ считают одним из самых гостеприимных", - сказал Максат Мамытканов.

Далее он подчеркнул, что особое внимание следует обратить на качество ремонтных работ.

"Реконструкция КПП должна соответствовать всем международным требованиям по качеству. Недопустимо, чтобы через год или два вновь пришлось проводить ремонтные работы. Контроль за качеством исполнения должен быть на самом высоком уровне",- отметил он.

По итогам осмотра руководству Пограничной службы Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республик поручено взять под личный контроль завершение ремонтных работ.

И.о. вице-премьер-министра отметил, что через месяц вновь посетит данное КПП.

Напомним, модернизация пункта пропуска "Ак-Жол" началась в марте 2020 года. Работы по модернизации финансируются из республиканского бюджета.

Ранее пропускная способность пункта пропуска составляла 10-11 тысяч человек и 800-1000 автомобилей. После завершения ремонтных работ пропускная способность контрольно-пропускного пункта увеличится вдвое.