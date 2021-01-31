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Страны ШОС начинают подготовку к ее юбилею

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- Евгений Денисенко
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В Секретариате ШОС состоялись рабочие встречи с постоянными представителями стран-членов этого международного объединения. Одной из тем стала подготовка к 20-летию Шанхайской организации сотрудничества, которое будет отмечаться в текущем году.

Собеседники, как проинформировали в Секретариате ШОС, обсудили реализацию договоренностей лидеров стран-партнеров, достигнутых в ходе состоявшихся в ноябре 2020 года заседаний глав государств и их правительств. В том числе - в контексте празднования предстоящего юбилея организации.

Была отмечена непростая мировая экономическая ситуация, вызванная последствиями от борьбы с коронавирусом. Подчеркнута важность обмена актуальной информацией о состоянии экономик в странах ШОС и предпринимаемых мерах по смягчению последствий негативного воздействия.

Участники рабочих встреч договорились наладить более тесное взаимодействие и синхронизировать действия между Секретариатом и постоянными представителями государств-ШОС в проработке и реализации инициатив лидеров своих стран ШОС в сфере экономики и культурно-гуманитарных обменов.

По итогам встречи, как заявлено, "определены практические шаги для начала активной работы, в том числе в рамках профильных механизмов ШОС".

Шанхайская организация сотрудничества - региональное международное объединение, в которое входят Россия, Индия, Китай, Казахстан, Кыргызстан, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. Наблюдателями в организации являются Монголия, Иран, Афганистан и Белоруссия. Статус партнеров по диалогу ШОС имеют Армения, Азербайджан, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.


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URL: https://www.vb.kg/396769
Теги:
Казахстан, Китай, Россия, сотрудничество, Кыргызстан, ШОС
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