Роспотребнадзор укрепляет лабораторную базу Кыргызстана

Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора передал коллегам в Кыргызстане и Таджикистане планшетные фотометры (анализаторы). Они позволяют проводить иммуноферментные тесты на коронавирус и антитела к нему.

Приборы производства российского холдинга "Швабе", по его информации, поставлены в рамках исполнения распоряжения правительства РФ по укреплению национальных лабораторий стран Центральной Азии по противодействию распространению устойчивости к противомикробным препаратам.

С помощью российских устройств специалисты этих лабораторий будут определять качественные и количественные показатели низкомолекулярных соединений, макромолекул, вирусов на основе специфической реакции антиген-антител. В результате такой реакции нейтрализуются вирусы, обездвиживаются вирулентные бактерии, а также связываются токсины. Таким образом, к примеру, устанавливается содержание антител в исследуемой сыворотке.

Фотометр разработан в рамках программы по диверсификации производства и выпуску продукции гражданского назначения. Он имеет открытую систему, обеспечивающую работу с разными тестами и позволяющую врачу-лаборанту описывать и сохранять в памяти прибора до 200 тестов. В составе российского холдинга "Швабе" фотометр производит Московский завод "Сапфир".

"ИФА-метод (иммуноферментный анализ) считается самой современной методикой исследования и одним из наиболее активно развивающихся направлений химической энзимологии. Именно тесты этого типа обычно проводят сейчас, в пандемию, для выявления COVID-19 или наличия антител к этому вирусу в организме человека. Наш фотометр автоматически обрабатывает до 96 проб одновременно. Он обеспечивает оперативное и качественное проведение лабораторных исследований уже в нескольких сотнях медучреждений страны и за рубежом. В частности, планомерно развивается партнерство со странами СНГ", – рассказал генеральный директор МЗ "Сапфир" Сергей Кузнецов.

Сейчас фотометр "ЭФОС 9305" используют в лечебно-профилактических учреждениях для проведения иммуноферментного анализа при диагностике бактериальных вирусных и протозойных инфекций, онкозаболеваний, аутоиммунных и наследственных заболеваний. Изделие применяется и в целях выявления патологии эндокринной системы или иммунного статуса организма, используется при оценке качества и безопасности продуктов питания, в ходе биологических исследований.

Российский холдинг "Швабе" отсчитывает свою историю от оптического предприятия, основанного в 1837 г. московским купцом Федором Швабе. В настоящее время он объединяет 64 организации, 18 научно-исследовательских институтов, конструкторских бюро и научно-производственных объединений. Холдинг специализируется на разработке и серийном производстве оптических и лазерных систем и комплексов, современных оптических материалов и технологий, наукоемкой медицинской техники, систем аэрокосмического мониторинга и дистанционного зондирования Земли, приборов для научных исследований, энергосберегающей светотехники, наномеханики, а также другой высокотехнологичной продукции 6500 наименований.