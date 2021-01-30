В Правительстве КР готовятся к третьей волне Covid-19

Исполняющий обязанности вице-премьер-министра Кыргызской Республики Эльвира Сурабалдиева провела совещание с членами научно-консультативного совета по коронавирусной инфекции (COVID-19). Об этом сообщили в Правительстве КР.

Данный Совет создан при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики в целях оказания консультативной, научно-аналитической и методологической помощи по недопущению дальнейшего распространения коронавирусной инфекции и повышения качества оказываемой медицинской помощи.

В ходе совещания обсуждались вопросы, связанные с готовностью системы здравоохранения к возможной третьей волне распространения коронавирусной инфекции в стране.

Заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев выступил с докладом об основных вызовах COVID-19 в Кыргызской Республике и рассказал о возможных путях решения проблемы.

Также с докладом выступила проректор КГМА и эпидемиолог Гульмира Джумалиева по вопросам профилактики.

И.о. вице-премьер-министра Эльвира Сурабалдиева отметила важность учета основных выводов и рекомендаций, сделанных в ходе работы межведомственной рабочей комиссии по повышению эффективности деятельности государственных и муниципальных органов и местных органов власти в вопросах противодействия коронавирусной инфекции, а также рационального использования финансовой, грантовой и гуманитарной помощи.

"Необходимо обеспечить полную готовность организаций здравоохранения к возможной третьей волне коронавирусной инфекции в части развертывания достаточного количества основных и резервных коек, обучения и переобучения медицинских работников по профилактике и лечению COVID-19, создания достаточного запаса лекарственных средств и медицинских изделий", - подчеркнула и.о. вице-премьер-министра.

Кроме того, Эльвира Сурабалдиева акцентировала внимание на том, что должна продолжаться работа по вопросу будущей вакцинации населения от коронавирусной инфекции.

По итогам совещания Министерству здравоохранения Кыргызской Республики поручено обеспечить полную готовность системы здравоохранения к возможной третьей волне распространения коронавирусной инфекции.