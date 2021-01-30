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Детские сады и школы, кроме 1,5,9 и 11 классов, продолжат учиться онлайн

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- Виктория Гунгер
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За минувшие сутки в Бишкеке выявлено 27 новых случаев коронавирусной инфекции и внебольничной пневмонии. Столичная мэрия продолжает борьбу с КОВИД-19, городская чрезвычайная противоэпидемическая и противоэпизоотическая комиссия (ЧППК) под руководством вице-мэра по социальным вопросам Айжан Чыныбаевой проводит мониторинг эпидситуации в Бишкеке.

С разрешения эпидемиологов центра Госсанэпиднадзора, ЧППК решила запустить обучение в режиме офлайн для четырёх параллелей (1,5,9 и 11 классы) с 18 января 2020 года, конечно же, с обязательным соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований.

Все это время мы совместно со специалистами управления образования, медиками и эпидемиологами четко отслеживали ситуацию, проводили мониторинг учебного процесса в эпоху пандемии.

Эпидемиологическая ситуация немного стабилизировалась, но расслабляться рано, в связи с этим, принято решение временно отложить возобновление учебного процесса в режиме офлайн для остальных классов и детских садов.

Дорогие родители и дети! Мы переживаем за здоровье каждого из вас, поэтому просим вас отнестись с понимаем и терпением к данному решению. Мы искренне надеемся, что совсем скоро мы сможем возобновить деятельность образовательных учреждений в полном объёме.

Дорогие горожане! Мэрия города Бишкек просит проверять информацию в соцсетях и мессенджерах в официальных источниках, и не верить фейкам.

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URL: https://www.vb.kg/396775
Теги:
образование, школа, Кыргызстан
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