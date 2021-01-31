ОАЭ впервые предоставят иностранцам возможность получить гражданство, пишут "Известия".

Как отмечается, власти Объединенных Арабских Эмиратов приняли поправки в закон.

- Право на натурализацию дадут инвесторам, ученым, инженерам, художникам, писателям, врачам. Для каждой категории определены конкретные критерии. До сих пор приезжие таланты жили в ОАЭ по визам, так, "золотая" программа давала право пребывания на 10 лет, - говорится в сообщении.

Уточняется, что в ОАЭ богатейшая программа соцобеспечения граждан. Государство гарантирует работу, жилье и безбедную жизнь.