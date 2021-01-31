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ОАЭ впервые предоставят иностранцам возможность получить гражданство

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- Виктория Гунгер
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ОАЭ впервые предоставят иностранцам возможность получить гражданство, пишут "Известия".

Как отмечается, власти Объединенных Арабских Эмиратов приняли поправки в закон.

- Право на натурализацию дадут инвесторам, ученым, инженерам, художникам, писателям, врачам. Для каждой категории определены конкретные критерии. До сих пор приезжие таланты жили в ОАЭ по визам, так, "золотая" программа давала право пребывания на 10 лет, - говорится в сообщении.

Уточняется, что в ОАЭ богатейшая программа соцобеспечения граждан. Государство гарантирует работу, жилье и безбедную жизнь.


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URL: https://www.vb.kg/396781
Теги:
миграция, ОАЭ, Кыргызстан
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