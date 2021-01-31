Больные "британским" ковидом реже жалуются на потерю обоняния и вкуса

Больные, у которых выявили "британский" штамм COVID-19, намного реже жалуются на потерю обоняния и отсутствие вкуса. Об этом сообщает издание Sky News.

Управление национальной статистики Великобритании (ONS) провело исследование, которое показало, что симптомы проявляются реже у людей с положительным результатом теста на новый вариант коронавируса.

Наиболее часто встречаемыми симптомами стали: боль в горле, кашель, повышенная утомляемость, лихорадка и мышечные спазмы.

Напомним, что в середине декабря минувшего года в Великобритании заявили, что был обнаружен новый штамм коронавируса SARS-CoV-2.

В соседнем Узбекистане зарегистрировали "британский штамм" COVID-19 23 января текущего года. Попал он в страну, когда в Ташкент вернулась 11-летняя Ш., живущая в столице. Вместе со своей семьей девочка путешествовала в Дубай (Объединенные Арабские Эмираты).

"Британский" COVID-19 опаснее для детей, но поддается воздействию вакцины.