Погода
$ 84.77 - 84.95
€ 102.90 - 103.40

Больные "британским" ковидом реже жалуются на потерю обоняния и вкуса

253  0
- Виктория Гунгер
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Больные, у которых выявили "британский" штамм COVID-19, намного реже жалуются на потерю обоняния и отсутствие вкуса. Об этом сообщает издание Sky News.

Управление национальной статистики Великобритании (ONS) провело исследование, которое показало, что симптомы проявляются реже у людей с положительным результатом теста на новый вариант коронавируса.

Наиболее часто встречаемыми симптомами стали: боль в горле, кашель, повышенная утомляемость, лихорадка и мышечные спазмы.

Напомним, что в середине декабря минувшего года в Великобритании заявили, что был обнаружен новый штамм коронавируса SARS-CoV-2.

В соседнем Узбекистане зарегистрировали "британский штамм" COVID-19 23 января текущего года. Попал он в страну, когда в Ташкент вернулась 11-летняя Ш., живущая в столице. Вместе со своей семьей девочка путешествовала в Дубай (Объединенные Арабские Эмираты).

"Британский" COVID-19 опаснее для детей, но поддается воздействию вакцины.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/396782
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  