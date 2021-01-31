Вы рискуете нажить себе врагов. Гороскоп с 1 по 7 февраля

Овен. Финансы пока продолжит штормить, и эксперименты в этой сфере могут принести дополнительные проблемы. Вложения в новые дела способны заморозить ваши капиталы надолго. Придерживайтесь рационального режима трат денег, дабы пережить период нестабильности, и не поддавайтесь на авантюрные предложения. На пользу пойдут обучение и общение, которое несет в себе полезные советы. Часто предстоит бывать в дороге, и по пути вы можете встретить давних знакомых, что окажется знаковым событием.

Телец. Переполняющие вас эмоции способны привести к затяжному противостоянию с руководством и влиятельными людьми. Борьба окажется для вас изматывающей и непродуктивной, что скажется как на карьере, так и на получении документов. Направьте свою энергию на решение финансовых вопросов, и в этом случае поддержка влиятельных людей окажется ключевой, что является еще одним поводом не портить отношения с людьми, от которых зависит принятие решений.

Близнецы. Прежде чем что–либо предпринимать, разберитесь в себе: действительно ли это ваши желания подталкивают к важному жизненному шагу или ваши намерения продиктованы услышанными новостями, навеяны тревогой и слухами? Услышав свой внутренний голос, вы сумеете выбраться из терзающих сомнений и принять наиболее верное решение. Уверенно продвигаясь к своей цели, вы совершите нужные поездки, встретитесь с людьми, которые помогут в вашем движении к мечте.

Рак. Давление коллег и многочисленных знакомых усилится. Требуя немедленных действий, они могут подтолкнуть к опрометчивым инвестициям или покупкам, что усложнит и без того непростое финансовое положение. Воздержитесь от оформления кредитов. Поддержка преданных вам людей решит наиболее острые финансовые вопросы, что успокоит и восстановит здоровье. Не бойтесь обращаться за помощью и в свою очередь окажите посильную поддержку людям, которым тяжелее, чем вам.

Лев. Доказывая очевидные вещи руководству или деловым партнерам, вы рискуете нажить себе врагов. Из принципа они могут поступить вопреки вашим интересам, пытаясь самоутвердиться и показать свою власть. Обращаться с просьбами к руководству не имеет смысла, а получению документов могут помешать бюрократические проволочки. Понимание и поддержку вы найдете со стороны друзей и сослуживцев. Вместе вы сумеете осуществить давно задуманные проекты.

Дева. Переписка в соцсетях, общение с людьми издалека создадут неразбериху в жизни, поскольку это отвлечет от важных дел, отняв много времени. Дальние поездки, которые, как вам кажется, решат вопросы с работой или учебой, либо отложатся на неопределенное время, либо разочаруют отсутствием результата. Возможны и неприятные инциденты в дороге. Сосредоточьте свои усилия на выполнении уже имеющейся работы и на встрече с влиятельными людьми. Разговор с влиятельным человеком сыграет положительную роль.

Весы. Противоречивые желания могут затащить в пучину растрат и любовных интриг. Развлечения, спонтанные покупки и азарт легких доходов способны привести к долгам и разрушенной личной жизни. Подвернется возможность пополнить багаж знаний, в том числе и за рубежом. Примите участие в различных конкурсах, и даже если вы не победите, вы наметите для себя цель в развитии, что приведет к победе в скором времени. По возможности устройте загородную поездку, она поможет наладить личную жизнь.

Скорпион. Втягиваться в словесные перепалки с домочадцами рискованно. Пустяковая причина разлада станет началом затяжного конфликта, во время которого могут вспомниться давние обиды. Переключите внимание на решение финансовых вопросов. Удастся пополнить казну и сделать важные приобретения. Браться за ремонт сейчас не желательно, но самое время завершить начатый ремонт или исправить давно возникшие поломки.

Стрелец. Делать что–либо на ходу или спешить во время поездок опасно. Впопыхах можно допустить опасную для здоровья оплошность либо что–то забыть, а затем возвращаться, исправляя ошибку. Воздержитесь от незапланированной смены работы. Продуманные поездки и встречи пройдут благополучно. Появится возможность устроить важную деловую встречу, завершив ранее начатые переговоры. Есть шанс наладить личную жизнь, и в этом вам помогут загородные поездки.

Козерог. Бросать привычную работу ради рискованных коммерческих начинаний довольно легкомысленно. Непредвиденные риски могут привести к существенным финансовым потерям. От семейного шопинга и посещения развлекательных заведений лучше воздержаться. Неуемные аппетиты окончательно опустошат казну, рассорив с близкими людьми. Планомерно выполняя намеченную работу, вы сумеете получить давно обещанное вознаграждение.

Водолей. Расхождение во взглядах с домочадцами может спровоцировать конфликт. Ваши идеи, насколько бы они ни были практичными, не готовы принять, и чем больше вы будете настаивать на своем, тем сильнее окажется сопротивление домочадцев. Воздержитесь от споров и направьте свою энергию в творчество, а также на реализацию давних проектов на работе. В делах и учебе ваши идеи окажутся востребоваными, что повысит самооценку.

Рыбы. Поездки могут проходить напряженно, а придирчивость друзей и знакомых станет нервировать. Воздержитесь от словесных перепалок. Брошенные в порыве эмоций слова навредят вам больше, чем людям, которым они адресованы. Переживания могут не лучшим образом сказаться на самочувствии. Меньше времени пребывайте в социальных сетях. Займитесь здоровьем, а также домашними делами и развитием своего дела. Набирайтесь сил для будущих поездок и деловой активности.

Астролог Андрей Рязанцев