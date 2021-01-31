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Новые акции протеста в России. Задержано около 3 243 человек

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- Виктория Гунгер
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По всей России продолжаются митинги в поддержку Навального и против действующей власти России. В этот раз людей больше чем неделю назад. В Москве на митинге человек совершил акт самосожжения, сообщает издание "Дождь".

Как отмечает издание "Медиазона", ситуация на 17:00 по московскому времени:

- "ОВД-Инфо" сообщил о задержании 3 243 человек;

- В Петербурге протестующие прошли шествием от Театра юных зрителей к Сенной площади, Заксобранию и обратно. На Сенной силовики окружали одиночно стоящих людей и избивать. Одного из задержанных затащили в автозак без сознания, но позже он пришел в себя. Акция завершилась у ТЮЗа.

По данным "ОВД-Инфо", в городе задержали более 450 человек;

- СК завел уголовное дело о нападении на силовика во время петербургской акции;

- В Екатеринбурге силовики повалили на землю и избили дубинками подростков. Те пытались забрать телефон, брошенный задержанным участником акции;

- В Челябинске задержанных на митинге допрашивают в качестве свидетелей по новому уголовному делу о перекрытии дорог;

- В Самаре координатора штаба Навального Марину Евдокимову, задержанную днем на акции протеста, доставили в больницу;

- Во Владивостоке демонстрант рассказал, что после задержания на льду залива "полицейский в штатском дважды выстрелил [в него] из травматического пистолета";

- В Казани несколько десятков человек посадили на снег у станции метро "Кремлевская". Baza утверждает, что с них срывали медицинские маски и фотографировали. Позже в телеграм-канале "Открытки" опубликовали видео, на котором полицейские кричат стоящему на возвышенности участнику акции: "Ты что смотришь, ты, иди сюда! Ты что, жирный! Вниз спустился, сюда пришел! Я тебя сейчас сам спущу, иди сюда!";

- Во Владимире силовики обыскали корреспондента "Зебра ТВ" и редактора "Томикс". В Профсоюзе журналистов рассказали, что на акциях по всей России было задержано более 50 работников СМИ.


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URL: https://www.vb.kg/396784
Теги:
митинг, Россия, Кыргызстан
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