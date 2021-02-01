Инаугурации без спекуляций. Как все начиналось

Инаугурация Садыра Жапарова - юбилейная в Кыргызстане, десятая по счету с 1990 года. Главный урок предыдущих девяти торжественных вступлений в должность: чем меньше помпезности случалось, тем больше пользы приносил глава государства. И наоборот. Или это просто совпадения?

Так все начиналось

Новое слово "инаугурация" появилось на просторах Советского Союза в далеком 1990–м. Сначала его даже писали по–другому, на старинный лад - инаВгурация. Да и не было никакой особо торжественной церемонии вступления в должность ни президента СССР Горбачева, ни РСФСР - Ельцина, ни Киргизской ССР - Акаева.

Съезд народных депутатов или Верховный Совет избирал главу государства. Только что победивший деятель, не выходя из зала заседаний, обещал на Конституции быть ей верным и вообще вести себя прилично.

И - большой обман, вопреки только что публично данному обещанию зачастую организовывалась в глубокой тайне крутая пьянка. Начиная с "комнаты отдыха" в узком кругу и заканчивая "правительственной дачей" в кругу чуть более широком.

С тотальной демократизацией–вестернизацией 90–х годов быстро вошла в политическую жизнь на одной шестой части обитаемой суши и "всеобщая инаугуризация". Что означает в основном с использованием чисто американского примера публичное торжество вступления в должность. Разумеется, под влиянием англо–саксонских протестантских, а также общемировых исламских традиций: с минимизацией потребления алкогольных напитков.

Корреспондентам "ВБ" вообще и автору этих строк в частности довелось быть свидетелями всех кыргызстанских инаугураций. Главные элементы отработаны четко. Проход первого лица по ковровой дорожке, клятва на верность Конституции (оба элемента - из северо–американского протокола), вручение удостоверения президента (чисто советский & постсоветский элемент), благословение от аксакалов (отечественная древняя традиция).

Причем все это - в прямом эфире. Кроме самых первых кыргызстанских выборов президента, ознаменовавшихся скандальным отсутствием телевидения.

Эти самые первые выборы президента Кыргызстана провели в октябре 1990 года на внеочередной второй сессии Верховного Совета Киргизской ССР двенадцатого созыва.

Парламент в те годы заседал в сером "Здании с колоннами" на Старой площади. И там, и у "Белого дома" несколько десятков пикетчиков сидели на ступенях с плакатами - требовали отставки руководства республики во главе с Абсаматом Масалиевым. Неподалеку в палатках - объявившие голодовку молодые люди с аналогичными требованиями. В общем, обстановка совсем юной демократии.

Пункт "О вопросах президентства" парламентской повестки дня оказался вторым среди прочих одиннадцати, но сразу стал главным. Его обсуждали несколько дней подряд.

Фаворитами считались первый секретарь ЦК Компартии Киргизии, он же председатель Верховного Совета Абсамат Масалиев, глава правительства Апас Джумагулов и руководитель Иссык–Кульской области Джумгалбек Аманбаев. Однако ни один из них не смог победить.

Приступили к выдвижению новых кандидатов. Одна за другой назывались известные в республике фамилии: Исанов, Акаев, Дуйшеев, Туменбаева, Асанкулов, Койчуев, Аблесов, Муралиев, Баекова, Осмонов, Шеримкулов, Асейинов. Туменбаева и Асанкулов, Койчуев и Баекова, Шеримкулов и Асейинов взяли самоотвод. Из оставшихся кандидатур больше всех голосов набрал 45–летний президент республиканской Академии наук, депутат Верховного Совета СССР Акаев.

Он сразу после оглашения итогов депутатского голосования выступил с речью и принял присягу, вот и вся "инаВгурация".

Ложкой дегтя стало то, что телевизионщики не дождались итогов голосования. Решили поздним вечером, что выборы продолжатся наутро и... ушли отдыхать. На другой день ТВ–начальники приносили публичные извинения.

Кстати, президентский рабочий кабинет первое, недолгое, время располагался в том же "Сером доме с колоннами". Но Акаева такое скромное расположение не устроило. Поспешил переехать на 7–й этаж "Белого дома", в кабинетище с окнами на север, с видом на парк Панфилова.

Если первая инаугурация состоялась прямо в день выборов, то между выборами 1991 года и инаугурацией наибольший хронологический разрыв - два месяца без одного дня.

12 октября 91–го Акаев был избран президентом на первых в истории Кыргызстана всенародных выборах. Но акаевцы "хитромудро" провели выборы в наихудших советских традициях. Без альтернативных кандидатов! Один Акаев на одно место президента. Стыдно, что ли, в итоге стало, поэтому и затянули с инаугурацией?

Опять же на сессии "легендарного парламента", но уже в Большом зале "Белого дома" патриарх кыргызской литературы Тугельбай Сыдыкбеков вручил парадный бакай–калпак и произнес приветствие, где были и такие слова: "Мудрый сердится, но не мстит. У мстительного норов скверный, а дорога узкая. Гнев свой смехом изгоняй, правь свое дело верно!".

Когда роскошь с помпой

Похоже, Акаев словам Сыдыкбекова должным образом не внял. "Легендарный парламент" Акаев постарался досрочно распустить. А следующие президентские выборы, 24 декабря 1995–го, были не похожи на справедливые: вовсю использовался административный ресурс.

Акаев, по официальным данным, намного опередил своих конкурентов - Масалиева и Шеримкулова. Инаугурация вполне себе роскошно прошла 30 декабря все в том же "Белом доме".

Следующая инаугурация–2000 была более чем спорной. По Конституции Акаев мог баллотироваться только на два срока. Однако его команда обнулила "Основной закон", и отсчет начали заново.

Впервые инаугурация проводилась в Кыргосфилармонии, "с коронационной роскошью". Отсчет нового президентского пятилетнего срока начался 9 декабря 2000 года. Но Акаев бежал из страны 24 марта 2005–го, больше чем за полгода до завершения этих полномочий. Пришедший к власти в результате мартовской революции Курманбек Бакиев слишком уверенно победил на выборах 11 июля. Никого особо не смутило: на 14.00 проголосовали лишь 38 процентов кыргызстанцев, а уже через три часа, самых знойных, вдруг поступили данные о явке 53 процентов. Похоже на явный вброс?

Более чем через месяц, 14 августа, инаугурацию провели с помпой. Глава оргкомитета, и. о. вице–премьер–министра Адахан Мадумаров постарался сделать "коронацию" незабываемой. Ее устроили в Большом зале "БД". Здесь впервые провели капитальный ремонт. Одних только штор решили купить более 30 видов.

Бишкекский публицист Наркас Мулладжанов на страницах "ВБ" призвал Бакиева произнести на инаугурации не только клятву на тексте Конституции, но и понятные для всех слова: "Торжественно обязуюсь не врать и не воровать". Ведь поклялся же президент Украины Ющенко "не воровать", почему же не последовать такому доброму примеру?

Естественно, мулладжановский призыв никто не услышал.

И про первоначально задуманную стоимость инаугурации в 18 миллионов сомов (а тогдашний сом был заметно дороже нынешнего) предпочли не вспоминать. Расходы, по словам Мадумарова, составили 21 миллион сомов вместо запланированных 18. В том числе ремонт фонтана у "БД" обошелся в 12 миллионов сомов. Ремонт госрезиденций стоил казне два миллиона сомов. Техническое оснащение Большого зала Дома правительства - три миллиона. Самая интересная статья затрат - на концерт в честь инаугурации. Оборудовали 3400 мест сидячих и 2000 стоячих. На вечернюю концертную программу приглашались звезды эстрады Кыргызстана, России и Казахстана. На все это истрачено еще четыре миллиона сомов.

Летом 2009–го Бакиев снова победил на президентских выборах, инаугурация была устроена 2 августа, опять в Большом зале заседаний "Белого дома". Интересно тогда сформулировал "Вечерке" задачу нового президентского срока директор Института стратегического анализа и оценки при президенте КР Cергей Масаулов:

- Начавшийся второй президентский срок будет посвящен реформам управления, кадровой реформе, реформам образования, здравоохранения, культуры. Не реформы ради реформ, а с целью передать следующему президенту страну в совершенно другом качестве, в ином состоянии, - сказал Масаулов.

Однако Бакиеву было суждено править страной еще только восемь месяцев, до очередной революции. Так что для бежавшего сначала в Казахстан, затем в Беларусь Бакиева ни о какой "передаче страны следующему президенту" речи не было.

Феномен Отунбаевой

Следующим президентом стала одна из главных акаевских и бакиевских политических оппонентов Роза Отунбаева. Революционное временное правительство декретом от 19 мая 2010–го назначило ее "президентом переходного периода".

А президентом без слов "переходного периода", но многие продолжали их по инерции употреблять, Отунбаева стала на почти полтора года, после состоявшегося 27 июня референдума о новой Конституции и закона о введении в действие этой Конституции.

Утверждение Отунбаевой главой государства было сформулировано во второй статье закона о введении в действие новой Конституции, одобренном на референдуме.

И вот 3 июля в Нацфилармонии состоялась церемония официального вступления в должность президента Кыргызской Республики Розы Отунбаевой.

Торжество прошло весьма скромно и быстро. Глава Центризбиркома Акылбек Сариев вручил удостоверение, нагрудный знак и штандарт новому президенту Кыргызстана. Отунбаева положила правую руку на специальный экземпляр Конституции и произнесла клятву:

- Я, Отунбаева Роза Исаковна, вступая в должность президента Кыргызской Республики, даю клятву перед своим народом и Отечеством свято соблюдать Конституцию и законы, защищать суверенитет и независимость страны, обеспечивать уважение и соблюдение прав и свобод всех граждан Кыргызстана, работать честно и открыто, с достоинством и честью выполнять высокие обязанности президента, чтобы оправдать доверие народа и его надежды.

Год с небольшим пронеслись быстро. 15 ноября 2011–го Отунбаева подписала указ об определении 1 декабря 2011 года днем официального вступления в должность Алмазбека Атамбаева, избранного главой государства.

Согласно задумке президентской администрации, инаугурация должна была стать "скромной, но стильной". В реальности она стала рекордной по числу приглашенных лидеров иностранных государств. Однако приглашения приняли из первых лиц только президенты Турции Абдуллах Гюль и Грузии Михаил Саакашвили. Были также премьер–министры Казахстана, Таджикистана и Азербайджана. Китай, Узбекистан, Беларусь, Туркмения и Татарстан были представлены спикерами и вице–спикерами парламентов. Россия делегировала на инаугурацию главу Конституционного суда Валерия Зорькина и статс–секретаря МИД Григория Карасина.

А дуайен дипкорпуса в КР, посол РФ Валентин Власов заверил "ВБ", что давно уже у нас не собиралось столько аккредитованных здесь чрезвычайных и полномочных послов. Приехали и те, у кого резиденции не только в Бишкеке, но и в Астане и Ташкенте.

Впервые в истории суверенного Кыргызстана заканчивающая свои полномочия президент, в данном случае Роза Отунбаева, активно участвовала в инаугурационных церемониях. Она и открыла программу инаугурации, когда в 10.50 в качестве главнокомандующего Вооруженных сил попрощалась у парадного входа в "Белый дом" с Национальной гвардией.

Инаугурация не обошлась без курьеза. Как только Отунбаева выступила на инаугурации с прощальной речью, ее пресс–служба мгновенно раздала журналистам текст этой речи. А текстов инаугурационной речи или хотя бы президентской клятвы от пресс–службы Атамбаева СМИ на исторической церемонии так и не дождались.

А вот инаугурация Сооронбая Жээнбекова в доме приемов "Энесай" госрезиденции "Ала–Арча" 24 ноября 2017–го была смазана тем, что на торжестве не было Розы Отунбаевой. В президентском аппарате на недоуменный вопрос журналистам ответили, что, действительно, Отунбаеву не пригласили, но конкретные причины не стали называть. Сама она в интервью "Азаттыку" сказала, что не пошла бы на церемонию ни при каких условиях.

В связи с эти казусом бывший посол КР в Москве и Киеве Улукбек Чиналиев рассказал журналистам:

- Мне пришлось быть свидетелем официального визита президента США Клинтона в Киев. Во время выступления перед многотысячной аудиторией он увидел Леонида Кравчука, экс–президента, покинул трибуну и поприветствовал его рукопожатием со словами: "Рад вас видеть, господин президент!". А в нашей стране субъективизм укоренился со времен Акаева, отвергалось признание заслуг Абсамата Масалиева, которого ни разу не пригласили на подобные мероприятия. Это повторилось и при Атамбаеве в отношении экс–президента Отунбаевой. Нам надо законодательно утвердить перечень должностей, обязательных для приглашения на события государственного масштаба, оставив на усмотрение приглашенных, принять его или воздержаться от участия.

экскурс

Похоже, "город трех революций" Бишкек впереди планеты всей по числу инаугураций за последние 30 лет: ровно десять.

Однако в Москве состоялось инаугураций ненамного меньше: девять.

Вообще хронологически первыми в Белокаменной стали инаугурации в Кремлевском дворце съездов - президента СССР Михаила Горбачева 15 марта 1991–го на заседании избравшего его главой Советского Союза Внеочередного III Съезда народных депутатов СССР и президента РСФСР Бориса Ельцина 10 июля 1991–го, после победы на всенародных президентских выборах 12 июня.

9 августа 1996 года в Государственном Кремлевском дворце (бывший Дворец съездов) состоялась вторая инаугурация Ельцина.

Путин вступил в должность 7 мая 2000 года в Большом Кремлевском дворце. В этот же день календаря в этом же дворце прошли его инаугурация 2004–го, инаугурация Дмитрия Медведева в 2008–м, инаугурации Путина 2012 и 2018 годов.

В Вашингтоне за последние 30 лет состоялось восемь инаугураций президентов США. Церемонии проходили 20 или 21 января в западной части Капитолия. 1993 и 1997–й: инаугурировался Билл Клинтон. 2001 и 2005–й: Джордж Буш–младший. 2009 и 2013–й: Барак Обама. 2017–й: Дональд Трамп.

И, наконец, 2021–й: Джо Байден. Это мы все недавно видели по TV и в Интернете. Когда Трамп нарушил традицию и не пришел на торжество своего соперника. Инаугурационные скандалы бывают не только в Бишкеке.