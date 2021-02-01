В Госдуме не стали запрещать мигрантам работать в такси

Трудовые мигранты будут продолжать работать в такси. Профильный комитет Госдумы по транспорту отклонил предложение о запрете иностранцам работать таксистами.

Заместитель комитета Александр Старовойтов объяснил, что принимать подобные решения неправильно, тем более без анализа ситуации на рынке. Депутат отметил, что в крупных городах многие иностранцы работают в сфере пассажирских перевозок.

– Если, условно говоря, завтра или через месяц ввести запрет, рынок "просядет" сразу на 60 %, – сказал Старовойтов.

Он также отметил, что совершение преступлений или грубость не могут зависеть от национальности или гражданства человека. Наоборот, депутат признал, что во многих конфликтах в такси виноваты были граждане России.

Однако Старовойтов подчеркнул, что он бы поддержал идею, чтобы все таксисты имели водительские удостоверения, выданные в РФ.

– Я не знаю, как в других странах учат вождению, как проводят экзамены, но поступает много жалоб, что иностранцы плохо управляют автомобилем, – отметил он.

Напомним, питерский депутат Андрей Анохин ранее выступил с инициативой запретить иностранцам работать таксистами. Он отметил, что иностранные водители такси чаще нарушают правила дорожного движения и совершают ДТП. Кроме того, освободившиеся рабочие места могут занять россияне, уверен Анохин.

Источник: media-mig.ru