Центральная Азия может перейти под влияние Запада?

Сегодня, 1 февраля, президент США Джо Байден во время своего визита в Госдепартамент выступит с первым своим публичным заявлением о новом курсе внешней политики администрации Белого дома.

NBC со ссылкой на источники в администрации Байдена, сообщает, что президент изложит концепцию по "восстановлению положения США на мировой арене".

Напомним, ранее Байден многократно выступал с резкой критикой внешней политики Дональда Трампа.

Между тем, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ, ведущий специалист по внешней политике Алексей Пушков предположил в интервью "Вечерняя Москва", что администрация президента США Джо Байдена активизирует усилия по отрыву от России постсоветского пространства.

- Конкуренция на постсоветском пространстве усиливается. Если для Трампа оно не представляло большого интереса, то администрация Байдена, как представляется, сделает ставку на активизацию американских усилий по отрыву постсоветских республик от России. Речь идет о Белоруссии, Узбекистане, Армении, Казахстане и Кыргызстане. Они будут в центре внимания Соединенных Штатов. Можно предположить, что будет усилено военное сотрудничество с Киевом. Украина может получить от США наступательное вооружение, на ее территории могут появиться военно-морские базы США. Вашингтон будет активно интегрировать Киев в западные военные структуры, пытаясь превратить его в неофициального члена НАТО. Эта линия представляет для нас серьезный вызов, меняет диспозицию, которая была на карте Европы до 2014 года, и ставит перед нами качественно новые задачи по сохранению нашего влияния в странах, являющихся нашими союзниками. Намерение Штатов при Байдене перенести соперничество с Россией на постсоветское пространство может стать новым фактором обострения наших отношений с США. Нам следует из этого также сделать необходимые выводы.