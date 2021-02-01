Россию ожидает аномально холодный февраль

В ряде российских регионов в феврале ожидается аномально холодная погода. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Как отмечается, во второй половине недели обширный североатлантический циклон и ультраполярное вторжение студеного воздуха со стороны акватории Карского моря, из-за чего ударят аномальные даже для февраля морозы.

- Например, в московском регионе в четверг, 4 февраля, днем - минус 10–15 градусов. К выходным ударят морозы: в пятницу и субботу - минус 15–20, а в воскресенье и понедельник - минус 13–18 градусов днем и минус 20–25 ночью. Это на 10 градусов ниже многолетней нормы, - отмечают российские метеорологи.

Уточняется, что в первой половине февраля будет холодно, а во второй части месяца температурные показатели повысятся, это будет финал зимы.