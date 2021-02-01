Коалиция большинства выдвинула на пост премьер-министра Улукбека Марипова

В ЖК кандидатуру Улукбека Марипова будут рассматривать на пост премьера. Его биографию раздали депутатам. Об этом стало известно VB.KG.

Примечательно, что ранее источники заявляли, что на данный момент основными кандидатами на премьерский пост являются Артем Новиков и Бакыт Аманбаев.

Напомним, в 2015 году Улукбек Марипов был назначен первым заместителем руководителя Аппарата президента КР. С 2016 года был председателем счетной палаты.

Улукбека Марипова называют кулуарно приближенным Алмазбека Атамабаева и окул бала сбежавшего первого вице-премьера Аскарбека Шадиева.