Погода
$ 84.77 - 84.95
€ 102.90 - 103.40

Коалиция большинства выдвинула на пост премьер-министра Улукбека Марипова

919  5
- Виктория Гунгер, Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В ЖК кандидатуру Улукбека Марипова будут рассматривать на пост премьера. Его биографию раздали депутатам. Об этом стало известно VB.KG.

Примечательно, что ранее источники заявляли, что на данный момент основными кандидатами на премьерский пост являются Артем Новиков и Бакыт Аманбаев.

Напомним, в 2015 году Улукбек Марипов был назначен первым заместителем руководителя Аппарата президента КР. С 2016 года был председателем счетной палаты.

Улукбека Марипова называют кулуарно приближенным Алмазбека Атамабаева и окул бала сбежавшего первого вице-премьера Аскарбека Шадиева.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/396797
Теги:
политика, Жогорку Кенеш, премьер-министр
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
111
01.02.2021, 10:28

Извините даже элементарное резюме не правильно составлено. 

0
Цитировать
Жалоба модератору
Прохожий
01.02.2021, 10:49

Жаль, но в Кыргызстане высокие должности занимают либо коррупционеры, либо лица, связанные с коррупционерами.

0
Цитировать
Жалоба модератору
Порто
01.02.2021, 11:15

Нормальный парень. Не зазновался как сокенские, всегда открытый и вежлиаый. А главное компетентный

0
Цитировать
Жалоба модератору
53
01.02.2021, 11:24

ничего не меняется в этой стране

0
Цитировать
Жалоба модератору
Вася
01.02.2021, 11:33

Молокосос, какой с него премьер, жизнь не видал, вырос и живет по сей день на харчах отца. Отец небось тоже вор и коррупционер. Сыймык ты где?

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  