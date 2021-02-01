В Чуйской области задержан наркокурьер с героином

В багаже автомашины, следовавшей из южного региона, находились тяжелые наркотики. Об этом сообщили в Службе по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

Как отмечается, 26 января 2021 года стало известно, что из Оша в сторону Чуйской области направляется минивэн "Honda Stepwgn", в салоне которого находятся наркотические средства.

- Неизвестными лицами был передан подозрительный багаж для доставки до одного из сел в Сокулукском районе Чуйской области. Примерно в 12.30 часов того же дня на трассе в Чуйской области в момент передачи багажа проведено задержание. Забирать груз пришел гражданин А.А., 1988 года рождения, ранее судимый, состоящий на оперативном учете МВД, как член одной из ОПГ, - говорится в информации СБНОН КР.

При осмотре багажа среди одежды обнаружен и изъят целлофановый пакет с веществом со специфическим запахом уксусного ангидрида. Согласно заключению экспертов, изъятое вещество является наркотическим средством "героин", весом 15 граммов.

- Подозреваемый задержан. В настоящее время продолжается досудебное расследование, устанавливаются другие лица, причастные к данному преступлению, - добавили в СБНОН КР.