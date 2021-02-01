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Дастан Бекешев: С парламентом уже не хотят совещаться и обсуждать что-либо

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- Виктория Гунгер
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Материалов депутатам по кандидатуре премьер-министра не раздали ни одного. Сказали, что потом принесут. Так не делается. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Дастан Бекешев.

Он отметил, что раньше, перед утверждением главы кабмина, раздавали всю информацию о кандидатах, структуре и составе правительства.

- Сейчас же документов нет совсем. Будем просто слушать. С парламентом совсем не хотят совещаться и обсуждать что-либо, - подчеркнул Дастан Бекешев.

Напомним, сегодня ЖК должен утвердить нового премьер-министра Кыргызстана. Коалиция большинства выдвинула на этот пост экс-председателя Счетной палаты Улукбека Марипова.


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URL: https://www.vb.kg/396803
Теги:
Дастан Бекешев, парламент, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, премьер-министр
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