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Для трудовых мигрантов разработают мобильное приложение

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Трудовые мигранты в России должны будут устанавливать на телефон специальное приложение. О нововведениях, со ссылкой на данные МВД, рассказал директор Центра миграционных исследований Дмитрий Полетаев.

– Нас информировало Министерство внутренних дел о том, что готовятся изменения в миграционной сфере. Все трудовые мигранты должны будут установить мобильные приложения. Возможно, будет такое же приложение для работодателей, – рассказал эксперт.

Полетаев подчеркнул, что не знает многих подробностей того, как будет работать новая система, а также насколько она будет эффективна. Одна из главных проблем, с которой могут столкнуться реформы – нежелание многих работодателей трудиться легально, платить налоги и попадать в какие-либо реестры.

– Мигрантов нередко упрекают в том, что они не хотят работать по договору, но это часто несправедливо. Правила на нашем рынке труда диктуют не мигранты, а работодатели. Нужно сделать упор именно на них, чтобы вывести их из тени, – заключил Дмитрий Полетаев.

Напомним, в России инициированы изменения в миграционной политике. В частности, оцифровка и перевод в электронный формат многих процессов: готовятся к запуску медицинский реестр, реестр мигрантов и их работодателей.

Источник: media-mig.ru


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URL: https://www.vb.kg/396804
Теги:
миграция, Россия
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