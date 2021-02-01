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Узбекистан и Казахстан свяжет новая высокоскоростная железная дорога

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- Виктория Гунгер
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О планах строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали по маршруту Туркестан – Шымкент – Ташкент сообщил премьер-министр Казахстана Аскар Мамин, сообщают СМИ РК.

Как отмечается, это позволит создать 22 тыс. новых рабочих мест в отрасли туризма с ростом на 50%, а также 100 тыс. новых рабочих мест в смежных отраслях экономики Казахстана.

- Внутренний туристский поток составит порядка 4,5 млн человек, показав рост на 22%. Доля туризма в ВВП республики будет доведена до 5,2%, - говорится в информации.


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URL: https://www.vb.kg/396805
Теги:
дороги, Казахстан, туризм, Узбекистан, Кыргызстан
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