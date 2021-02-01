В Кыргызстане намерены сократить число министерств и ведомств до 16

Кандидат на пост премьер-министра Улукбек Марипов заявил, что в случае его избрания, намерен провести реформу госуправления. Об этом он сообщил в ходе заседания коалиции большинства, где рассматривают его кандидатуру.

Он отметил, что у него имеется детальный анализ деятельности каждого ведомства.

Он предлагает сократить число ведомств с 22 до 16.

Кроме того, Марипов опроверг слухи о том, что в новом составе правительства намерены сменить министра образования и науки. Также он отметил, что у него есть планы по усилению полномочий Министерства сельского хозяйства.