Шотландия может обрести независимость без согласия Лондона

Шотландия может провести новый референдум о независимости без согласия Лондона. Об этом пишет Daily Mail

Как отмечается, шотландский министр по конституционным отношениям Майкл Рассел заявил о том, что первый министр страны Никола Стерджен может провести референдум о независимости Шотландии, даже без согласия Бориса Джонсона.

- Последний референдум по независимости Шотландии проходил в 2014 году, однако Брексит мог существенно изменить ситуацию – 66% шотландцев в 2016 году проголосовали за то, чтобы остаться в ЕС. Согласно последним опросам, большинство населения Шотландии поддерживает идею о независимости. Согласно опросу Savanta ComRes, сейчас поддержать Шотландскую национальную партию готовы 53% граждан, - напоминает издание.