Погода
$ 84.77 - 84.95
€ 102.90 - 103.40

Шотландия может обрести независимость без согласия Лондона

312  0
- Виктория Гунгер
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Шотландия может провести новый референдум о независимости без согласия Лондона. Об этом пишет Daily Mail

Как отмечается, шотландский министр по конституционным отношениям Майкл Рассел заявил о том, что первый министр страны Никола Стерджен может провести референдум о независимости Шотландии, даже без согласия Бориса Джонсона.

- Последний референдум по независимости Шотландии проходил в 2014 году, однако Брексит мог существенно изменить ситуацию – 66% шотландцев в 2016 году проголосовали за то, чтобы остаться в ЕС. Согласно последним опросам, большинство населения Шотландии поддерживает идею о независимости. Согласно опросу Savanta ComRes, сейчас поддержать Шотландскую национальную партию готовы 53% граждан, - напоминает издание.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/396807
Теги:
Великобритания, Кыргызстан, независимое государство
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  