Российские военные в Кыргызстане проверили готовность наземных служб

Военнослужащие территориальной военной автомобильной инспекции (ВАИ) российской авиабазы "Кант" в Кыргызстане обеспечили выход техники наземных служб, обеспечивающей полеты самолетов и вертолетов. Это было сделано в ходе плановых занятий по боевой подготовке, сообщили в Центральном военному округе РФ, которому структурно подчинена база.

Инспекторы ВАИ организовали регулировочные посты при выходе техники из парка и проезда по секторам аэродрома авиабазы. В ходе проведения мероприятий контроля также проверялись наличие у выезжающего транспорта аптечки, огнетушителя и противооткатных упоров. А при выходе из парка до водителей была доведена информация о необходимости соблюдать дистанцию и скоростной режим при движении одиночно и в составе воинских колонн.

Кроме того, сотрудники ВАИ недавно провели информационно-профилактическую акцию "Ремень безопасности", цель которой - повышение дорожно-транспортной дисциплины у водителей воинских частей объединенной российской базы в Кыргызстане. В рамках акции организовывались пункты проверки автомобильного транспорта, выезжающего с территории военного городка и аэродрома авиабаза "Кант". А водителям разъяснялась необходимость всегда пристегиваться ремнями безопасности и требовать того же от своих пассажиров.

Авиабаза "Кант" структурно входит в состав 14-й армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Центрального военного округа РФ и является авиационным компонентом Коллективных сил ОДКБ в Центральноазиатском регионе. На вооружении соединения стоят штурмовики Су-25СМ, модернизированные вертолеты Ми-8МТВ5-1. Кроме того, в состав "Канта" входит подразделение беспилотной авиации малого и среднего радиуса, оснащенное современными многофункциональными комплексами беспилотной авиации "Орлан-10", подразделения военной полиции и военной автоинспекции.